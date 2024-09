Chad McQueen, star de « Karaté Kid » et fils de Steve McQueen, est décédé à 63 ans

CNN

Acteur Chad McQueen, fils d’une légende hollywoodienne Steve McQueenest décédé à l’âge de 63 ans.

McQueen a eu sa grande chance en 1984 lorsqu’il a été choisi pour jouer dans le film à succès « Karate Kid », dans lequel il incarnait Dutch, l’adversaire du personnage principal interprété par Ralph Macchio.

Son avocat, Arthur H. Barens, a déclaré à l’Associated Press qu’il était décédé mercredi.

McQueen a suivi les traces de son père, à la fois à l’écran et sur le circuit de course automobile.

Sa femme, Jeanie Galbraith, lui a rendu hommage sur Instagramavec leur fils Chase et leur fille Madison.

La famille a annoncé son décès « le cœur lourd », ajoutant : « Son parcours remarquable en tant que père aimant pour nous, ainsi que son engagement indéfectible envers notre mère, illustrent parfaitement une vie remplie d’amour et de dévouement. Sa passion pour la course a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées. Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement et nous continuerons non seulement son héritage, mais aussi celui de nos grands-pères. »

McQueen laisse également derrière lui son fils issu d’une ancienne relation, Steven R. McQueen, un acteur qui est apparu dans « The Vampire Diaries ».

Chad McQueen a repris son rôle dans la suite de « Karate Kid » en 1986, ainsi que dans plusieurs autres films, et a également produit deux documentaires sur son père : « I Am Steve McQueen » en 2014 et « Steve McQueen: The Man & Le Mans » l’année suivante.

Son père, devenu célèbre dans les années 1960 grâce aux films d’action « Les Sept Mercenaires » et « La Grande Évasion », est décédé au Mexique en 1980 à l’âge de 50 ans seulement, après une opération chirurgicale visant à retirer une tumeur.

En plus de sa carrière d’acteur, McQueen a hérité de la passion de son père pour les voitures. Selon AP, il a passé des années à courir professionnellement – ​​notamment aux 24 heures du Mans et aux 24 heures de Daytona – mais a subi une série de blessures à cause de cela.

En 2010, il a fondé McQueen Racing, qu’il dirigeait avec ses enfants Chase et Madison, créant des voitures et des motos personnalisées et travaillant avec l’industrie cinématographique.

« Je ne trouvais plus amusant de jouer la comédie », a déclaré McQueen dans une interview accordée à AP en 2005. « J’ai donc décidé de m’engager totalement dans la course automobile. »

Dans un autre Instagram Dans un message, le fils de McQueen, Chase, a écrit : « Savoir que tu es désormais réuni avec ton père et ta sœur me réconforte. Jusqu’à ce que nous reprenions la route, je t’aime. »

Jon Hurwitz, l’un des créateurs de « Cobra Kai », le remake de « Karaté Kid » qui a rencontré un franc succès sur Netflix, lui a également rendu hommage en ligne.

Il a déclaré que lui et ses collègues avaient rencontré McQueen pour discuter d’un retour dans la série. XHurwitz a décrit McQueen comme une « légende de Karaté Kid », ajoutant : « Malheureusement, Chad n’a pas pu nous rejoindre au moment du tournage. En fin de compte, ce n’était pas censé être le cas. Mais Dutch restera toujours dans les mémoires comme un dur à cuire dans l’univers Miyagi. Il a été un as. »

Il a ajouté : « Les fans pleurent aujourd’hui une légende de Karate Kid. Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’honneur de passer un après-midi avec lui. J’envoie beaucoup d’amour et de force à sa merveilleuse famille. Que Chad repose en paix. »