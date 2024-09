Chad McQueen, l’acteur de « Karaté Kid », décède à 63 ans

Chadwick Steven McQueen est né le 28 décembre 1960 à Los Angeles. Son père était la star de cinéma la mieux payée des années 1960 et 1970; sa mère, Neile Adams, était une actrice, chanteuse et danseuse américano-philippine. Chad a grandi dans le sud de la Californie.

Son premier film est « Skateboard » (1978), considéré comme le premier long métrage sur la mode du skateboard dans les années 1970. Il est également apparu dans « Hadley’s Rebellion », un drame de 1983 sur la passion d’un garçon d’une petite ville pour la lutte ; « Fever Pitch », un drame de 1985 sur un célèbre journaliste sportif qui devient un joueur compulsif ; et « Surface to Air » (1998), un film d’action sur deux frères, l’un dans la marine et l’autre dans la marine, qui se rendent dans le golfe Persique pour arrêter un coup d’État.

À la télévision, il est apparu dans les séries « V » (1984) et « Jesse Hawkes » (1989) et dans un certain nombre de téléfilms, dont « Search and Rescue » (1994). Il a également été vu dans le documentaire « Steve McQueen: The Essence of Cool » de 2005.