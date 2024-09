Chad McQueen, la star de « Karaté Kid », fils de l’acteur Steve McQueen, est décédé à 63 ans

Chad McQueen, fils de l’icône hollywoodienne Steve McQueen, est décédé à l’âge de 63 ans.

Arthur H. Barens, l’avocat de McQueen, a confirmé la nouvelle à Fox News Digital dans un communiqué jeudi.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Chad McQueen, fils du célèbre acteur Steve McQueen. En 2020, Chad a subi une blessure dont il ne s’est jamais complètement remis », a écrit Barens.

Né le 28 décembre 1960, McQueen est peut-être mieux connu pour son rôle de Dutch, l’un des tyrans du film original « Karate Kid » et de la suite, « Karate Kid II ».

STEVE MCQUEEN ÉTAIT EN PROIE D’INSÉCURITÉS CAUSÉES PAR SON ENFANCE DIFFICILE, SELON UN RAPPORT

Il est également apparu dans des films comme « New York Cop » et « Red Line », et, selon Variety, il était prévu qu’il reprenne son rôle de « Karaté Kid » dans le spin-off de Netflix « Cobra Kai », mais les plans n’ont jamais abouti.

En dehors de sa carrière d’acteur, McQueen s’est concentré sur la course automobile, comme son célèbre père.

« Sa passion pour la course automobile a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées. Il a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement à l’héritage de sa famille à ses enfants, Chase et Madison, qui continueront d’écrire l’histoire de McQueen avec Renaissance Licensing », a déclaré Barens dans le communiqué.

Selon Variety, Chad a participé à des événements comme les 24 heures du Mans et les 12 heures de Sebring. Il a également fondé McQueen Racing en 2010. Selon le site Web de l’entreprise, les enfants de McQueen, Chase et Madison, ont pris les rênes de l’entreprise.

« Ensemble, Chase et Madison forment une équipe dynamique, perpétuant l’héritage de leur père tout en insufflant leur propre passion pour la joie de la course. Leur dévouement à l’excellence et leur quête incessante de repousser les limites de la performance et du design ont placé McQueen Racing à l’avant-garde de l’industrie », peut-on lire sur le site Web de McQueen Racing.

« Le parcours remarquable de Chad en tant que père aimant pour Chase et Madison, ainsi que son engagement indéfectible envers Jeanie, illustrent parfaitement une vie remplie d’amour et de dévouement. Il laisse également derrière lui sa mère, Neile Adams, une artiste, danseuse et chanteuse de Broadway bien connue », a déclaré Barens dans un communiqué.

Chad McQueen est également le père de Steven R. McQueen, la star de « Vampire Diaries » et de « Chicago Fire », issu d’un précédent mariage.

Sur les réseaux sociaux, McQueen rendait souvent hommage à son père, décédé en 1980 des suites de complications liées à un cancer.

« Bonne fête des pères au meilleur papa que j’aurais pu souhaiter ! Merci d’être mon ange gardien. Je promets de raconter ton histoire comme tu le voudrais, car personne ne te connaissait comme moi », a-t-il écrit l’année dernière.

« Alors que la famille traverse cette période difficile, nous demandons de bien vouloir respecter son intimité pendant qu’ils se souviennent et célèbrent la vie extraordinaire de Chad », a ajouté Barens dans sa déclaration, encourageant les gens à faire un don à Boys Republic.

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport.