Chad McQueen, fils de Steve McQueen, décède à 63 ans

Chad McQueen, acteur connu pour ses performances dans les films « Karaté Kid » et fils de l’acteur et pilote de course Steve McQueen, est décédé à l’âge de 63 ans.

L’avocat et ami de McQueen, Arthur H. Barens, a confirmé à l’Associated Press qu’il était décédé mercredi. La cause du décès n’a pas été révélée. Son épouse Jeanie et ses enfants Chase et Madison ont partagé une déclaration sur Instagram jeudi après-midi à partir du compte vérifié de McQueen, annonçant la nouvelle de son décès avec « le cœur lourd ».

« Son parcours remarquable en tant que père aimant pour nous, ainsi que son engagement indéfectible envers notre mère, illustrent parfaitement une vie remplie d’amour et de dévouement. Sa passion pour la course a non seulement mis en valeur son talent exceptionnel, mais a également servi à honorer l’héritage de son père, un témoignage des valeurs qui lui ont été inculquées », peut-on lire dans le communiqué.

« Il nous a transmis sa passion, ses connaissances et son dévouement et nous continuerons non seulement son héritage mais aussi celui de nos grands-pères », poursuit le communiqué.

La famille a demandé du respect de son intimité pendant qu’elle « se souvient et célèbre sa vie extraordinaire ».

McQueen a suivi les traces de son père, en se consacrant à la fois au métier d’acteur et à la conduite automobile. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Dutch, l’antagoniste du film « Karaté Kid » sorti en 1984, et de sa suite deux ans plus tard.

Bien qu’il ait joué dans plusieurs films après la franchise d’action à succès, notamment « Le Flic de New York », « Squanderers » et « La Ligne rouge », il s’est finalement davantage consacré à la course qu’au cinéma et a fini par fonder McQueen Racing, une entreprise qui crée des voitures, des motos et des accessoires personnalisés. Son fils Chase, qui fait également de la course, et sa fille Madison dirigent désormais l’entreprise.

« Je n’aimais plus jouer la comédie », a déclaré McQueen à l’Associated Press lors d’une interview en 2005. « J’ai donc décidé de m’engager totalement dans la course automobile. »

McQueen a couru professionnellement pendant des années, participant aux célèbres 24 Heures du Mans et aux 24 Heures de Daytona avant de souffrir d’une série de blessures au volant.

Son travail avec Steve McQueen Racing avait pour but de préserver et de perpétuer l’héritage de son père. Steve McQueen a également produit deux documentaires sur son père : « I Am Steve McQueen » et « Steve McQueen: The Man & Le Mans ».

McQueen était le fils unique de son père et de sa mère, Neile Toffel. Il avait une sœur, Terry, qui est décédée d’une insuffisance respiratoire à l’âge de 38 ans en 1998. Il laisse derrière lui sa femme Jeanie et ses trois enfants, Chase, Madison et Steven, qui est un acteur surtout connu pour « The Vampire Diaries ».