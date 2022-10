Chad Lucas, Jerry Missel, Drew Sabol, JJ Cravatta, 2 équipes rejoignent le Streator Athletic Hall of Fame – Shaw Local

Samedi à Streator High School, quatre individus et deux équipes seront officiellement intronisés au Streator High Athletic Sports Hall of Fame lors d’une soirée de célébration honorant leurs réalisations portant les couleurs des Bulldogs. Ce banquet – retardé en raison des efforts pour contenir le COVID-19 – intronisera les membres du Temple de la renommée élus depuis le dernier banquet d’intronisation, mais pas les athlètes sélectionnés en 2022, qui seront honorés lors d’un futur banquet d’intronisation.

Rejoindre le Streator High Athletic Sports Hall of Fame samedi sont:

JJ Cravatta

JJ Cravatta

Diplômé en 2012, Cravatta est devenu et est toujours le meilleur marqueur de tous les temps du programme de basketball des Bulldogs avec 1 960 points. Il a été un artiste de tous les États au cours de sa carrière universitaire de quatre ans, en 2011-2012, menant le programme de basket-ball masculin Streator à son premier championnat régional depuis 1969 et remportant le prix du joueur de basket-ball de l’année du Times Boys. Il a également été membre de la première équipe de golf championne de la conférence SHS depuis 1981.

Jerry Missil (Streator Hardscrabble)

Jerry Missil

Diplômé en 1959, Missel était capitaine et vedette sur le terrain de football pendant la saison 1959 invaincue des Bulldogs, était un lutteur de toutes les conférences et s’est qualifié pour l’IHSA Golf State Meet, où il s’est classé huitième sur 183 qualifiés lors de l’école 1958-59. an. Il a déjà été intronisé au Streator High School Worthy Hall of Fame pour ses réalisations hors du terrain de compétition.

Drew Sabol

Drew Sabol

Diplômé en 2010 également intronisé en tant que membre de l’équipe de baseball régionale et championne de l’INCC 2010 Bulldogs, Sabol était un athlète multisport qui a fait ses lettres de noblesse dans le basketball et le golf, mais qui a eu son plus grand impact sur le terrain de baseball. Trois fois interprète All-NCIC et co-joueur de baseball de l’année 2010 du Times, Sabol est à ce jour le lanceur le plus gagnant du programme de baseball Streator et a couronné sa carrière au lycée avec une saison senior dominante qui comprenait un record de lanceurs de 12-0. avec une MPM de 1,73 et 132 retraits au bâton en 72 2/3 manches lancées ainsi qu’une moyenne au bâton de 0,405 avec six circuits et 30 points produits.

Tchad Lucas (Photo fournie)

Tchad Lucas

Diplômé en 2009, Lucas était une force intimidante sur le terrain de basket, mais encore plus sur le terrain de football, où il était un lauréat de la première équipe de l’IHSFCA All-State ainsi qu’un choix unanime pour la première équipe du Times All-Area après enregistrant 84 plaqués au total et aidant les Bulldogs à remporter leur première – et toujours unique – victoire en séries éliminatoires en 2008.

Équipe féminine de quilles 2005-06

Après une saison régulière invaincue en match play, l’équipe de bowling féminine Streator 2005-06 – Kayla Tyne, Lynette Sullivan, Sara Rakoczy, Samantha McMullen, Jessica Leskanich et Jackie Leonard, entraînée par Ron Ramza, Nancy Longnecker et Tom Rice – a accompli quelque chose de non L’équipe de bowling de Streator l’avait fait avant ou depuis.

Seules deux équipes se sont qualifiées pour la finale d’État de l’IHSA hors de la United Township Sectional à East Moline en février 2006. L’une d’entre elles était Streator, qui a terminé deuxième derrière les hôtes champions de section avec un score de cinq filles de 5 364 quilles mené par 1 110 correspondants. de Rakoczy et Sullivan.

L’une des 24 équipes aux finales d’État de l’IHSA, Streator a obtenu une neuvième place après les six matchs de la première journée menés par les 1211 de Tyne, ce qui en fait l’une des 12 équipes à survivre à la finale du lendemain. Les Bowlin ‘Lady Bulldogs de ce dernier jour ont été menés par les 2 213 de Tyne pour terminer 11e de l’État dans un système à une classe.

À ce jour, c’est toujours la seule équipe de bowling de Streator à se qualifier pour la finale d’État de l’IHSA.

équipe de base-ball 2010

Le programme de baseball Streator a une histoire longue et accomplie… et les Bulldogs 2010 sont parmi les meilleurs d’entre eux.

L’équipe – dirigée par les sélections de toutes les conférences Tom Segovich, Dylan Grabowski, Drew Sabol, Gunthar Libby, Zach Gayon, Blake Baker, Tyler Wargo, Josh Eplin et Connor Armstrong ainsi que Jesse Spraggon, Tyler Sabol, Reese Nicklin, Brennon Martin, Zach Garrison, Ryan Nagle et Mo Fraga, entraînés par Nick McGurk, Mike Nagle et Ryan Bemont – ont commencé la saison 2010 9-0 et terminé 29-7, y compris une course de 12-0 à travers le NCIC, balayant LP et Ottawa, et une classe 3Un championnat régional dans lequel les Bulldogs ont dominé leurs deux adversaires 22-2.

Streator s’est qualifié pour la section, remportant son premier match 8-7 contre Rock Island avant de s’incliner 10-8 contre Galesburg dans un match de championnat retardé à plusieurs reprises par les intempéries qui n’a été joué que quelques heures avant que la tornade de 2010 ne frappe Streatorland.

Les leaders de l’équipe comprenaient la moyenne au bâton de .490 de Baker et 47 points produits, les 35 points de Drew Sabol et Armstrong marqués chacun, les six circuits de Baker et Sabol chacun, Gayon avec 25 points produits et Nagle avec 24 autres, le record de lancer de 12-0 de Drew Sabol avec un MPM de 1,73 et record de 7-1 de Libby avec une MPM de 2,85.

Jusqu’aux séries éliminatoires de 2021, c’était la dernière équipe de baseball des Bulldogs à remporter un titre régional.