Chad Kroeger sur la renommée durable de Nickelback – Kelowna Capital News

Chad Kroeger de Nickelback a découvert que le silence renforce l’affection pour son groupe.

Alors que les rockeurs canadiens se préparent pour la sortie d’un nouvel album plus tard cet automne, leur leader a déclaré avoir remarqué une tendance émerger dans les flux et reflux plus récents de leur popularité.

“J’ai l’impression que plus nous restons à l’écart – et moins nous en disons – plus nous grandissons”, a-t-il déclaré dans une récente interview.

Souvent considéré comme l’un des groupes les plus controversés de l’ère du rock moderne, Nickelback a survécu aux attaques des critiques pour devenir sans doute encore plus populaire.

Des succès tels que “How You Remind Me” et “Far Away” en ont fait des favoris de la radio rock, tandis qu’une jeune génération s’est familiarisée avec le personnage de Kroeger grâce à d’innombrables mèmes du clip vidéo “Photograph”, qui a affirmé la place de Nickelback dans le cyber canon.

Rien de tout cela ne semble offrir une quelconque assurance à Kroeger et à ses compagnons de groupe alors qu’ils se préparent pour la sortie de leur album “Get Rollin'” le 18 novembre, précédé de la sortie de son premier single “San Quentin” plus tôt ce mois-ci.

“Je ne nous vois pas nous reposer sur nos lauriers, car chaque record est une autre occasion de faire nos preuves”, a déclaré Kroeger.

“Peut-être que tout le monde est passé (nous) et peut-être que nous sommes morts et partis. Ou peut-être allons-nous emballer toutes les maisons où nous décidons de nous présenter. Qui sait? Les salles pleines sont évidemment agréables à jouer, et ce serait merveilleux de reprendre là où nous nous sommes arrêtés ? »

Le guitariste Ryan Peake a déclaré que l’opinion populaire sur Nickelback semble être en mouvement constant, propulsée par la couverture médiatique et “le bruit des médias sociaux”.

“Il est difficile d’obtenir une lecture sur quoi que ce soit”, a-t-il ajouté.

« Nous recevons beaucoup de surprises, je ne dirais pas de l’amour, mais de l’attention des gens qui ont entendu le groupe (ou) ont finalement admis qu’ils aimaient le groupe.

“J’essaie de ne pas regarder un cheval cadeau dans la bouche, pour ainsi dire, parce que c’est vraiment sympa.”

—David Friend, La Presse Canadienne

