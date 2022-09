Chad Kroeger de Nickelback dit que tout le monde prononce mal son nom de famille

Chad Kroeger, leader du groupe de rock canadien Nickelback, a révélé que tout le monde avait mal prononcé son nom de famille toutes ces années.

S’adressant à Loudwire sur un podcast récent, Kroeger a expliqué que son nom de famille est souvent massacré ; les gens ont dit Kroh-ger, comme la chaîne d’épiceries américaine.

Cependant, le musicien né à Hanna, en Alberta, insiste sur le fait qu’il devrait être prononcé de la même manière que Freddy Krueger, le terrifiant Cauchemar sur Elm Street tueur en série.

“C’est Kroo-ger, ne faites pas confiance à Internet”, a déclaré le musicien.

L’histoire continue sous la publicité

Il dit qu’il a été lent à corriger les gens parce qu’il ne veut pas se tromper.

“Si je m’arrête et que je dis:” En fait, c’est Kroeger “, je vais ressembler à un tel ad ** k. Donc je suis comme quoi que ce soit, je m’en fiche.

Il a déclaré au podcast que quelques personnes avaient fait tout leur possible pour s’assurer de bien faire les choses, notamment Jerry Cantrell d’Alice in Chains, qui avait corrigé un journaliste à un moment donné lors d’une interview conjointe en 2004.

“J’ai en quelque sorte regardé Jerry, et il a dit:” C’est ton nom, mec. C’est votre nom de famille.

L’histoire continue sous la publicité

Il a poursuivi: «Dites à ce type là-bas comment le dire correctement afin qu’il arrête de le dire mal dans ce microphone et de désinformer les gens.

« C’est ton nom de famille, mon frère. Et j’étais comme, ‘Wow tu t’intéresses vraiment à cette merde!'”

Regardez Kroeger expliquer la confusion des noms au début du clip ci-dessous.

Kroeger a également expliqué qu’il y a un groupe qu’il ne veut plus jamais suivre, racontant plusieurs fois que le groupe Sevendust, basé à Atlanta, a ouvert pour Nickelback.

“Je me fiche du nombre de disques que vous avez vendus ou du nombre de récompenses que vous avez gagnées ou de ce que vous avez fait dans le monde… vous ne voulez jamais, jamais, jamais continuer après Sevendust, parce qu’ils le feront bottez votre cul et essuyez-vous partout sur cette scène. Ils sont une force avec laquelle il faut compter et c’est digne de la chair de poule.

L’histoire continue sous la publicité

L’interview de Kroeger a coïncidé avec une annonce du groupe multi-platine que son dernier album, Obtenez Rollin ‘sortira en novembre.