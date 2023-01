Chad Johnson surprend Sharelle Rosado avec une proposition !

Des félicitations s’imposent à Chad “Ochocinco” Johnson et à sa charmante désormais fiancée Sharelle Rosado, qui ont annoncé leurs fiançailles ce week-end.

Si vous aviez déjà l’impression que Rosado, 35 ans, et Johnson, 44 ans, étaient déjà fiancés, vous n’êtes probablement pas seul. Le couple, qui a accueilli leur fille Serenity en janvier dernier, s’était déjà publiquement qualifié de fiancé, mais le couple l’a officialisé lorsque Johnson en a rencontré un devant ses amis et sa famille ce week-end à Miami et a présenté à Sharelle un spectacle à couper le souffle. superbe bague de fiançailles ovale de 7 1/2 carats.

https://twitter.com/Truth_305/status/1612449054029479937/photo/3

Selon PEOPLE.com, Rosado, qui a joué dans la série non scénarisée Netflix “Selling Tampa” a reçu la proposition surprise de Johnson samedi 7 janvier, après l’avoir invitée à fêter son 45e anniversaire (son anniversaire est en fait aujourd’hui, lundi 9 janvier). Rosado a été choqué de découvrir 20 invités cachés dans l’attente de regarder leur moment spécial et de célébrer le «OUI» retentissant de Sharelle!

« Je suis honnêtement choqué ! Je suis à court de mots. C’était absolument magnifique et voir ma famille et mes amis ici pour célébrer notre amour, ça m’a vraiment fait du bien », a déclaré Rosado à PEOPLE en exclusivité après la demande en mariage.

Rosado a ajouté qu’elle était “très” surprise de voir Johnson se mettre à genoux – exécutant avec succès sa mission de garder son amour dans l’ignorance de son grand plan.

“Chad a dû garder cela complètement secret parce que je n’en avais aucune idée!” dit Rosado. “Ce n’est certainement pas un planificateur, donc pour lui, c’est tellement incroyable qu’il réussisse”, ajoute-t-elle. “Juste la pensée qu’il a mise là-dedans et avoir notre famille et nos amis ici pour témoigner en dit long.”

Nous sommes honnêtement surpris qu’elle ait été surprise parce que le mois dernier, Johnson a tweeté son intention de proposer à Sharelle le jour de son anniversaire si Harry Kane marquait un but lors de son match de football de la Coupe du monde. Sharelle a répondu avec consternation lorsque Kane a raté le coup de pied, mais Johnson a obtenu une seconde chance lors du match final de la Coupe du monde Argentine contre la finale de la Coupe du monde France le 18 décembre, faisant cette fois le même pari sur un tir de Lionel Messi.

Johnson a remercié Messi lorsqu’il a publié des articles sur les fiançailles, partageant les trois tweets de décembre avec la légende: “Ils l’appellent The Beautiful Game pour une raison, merci @leomessi d’être venu en prise.”

Johnson, un ancien receveur professionnel de la NFL, est bien connu pour son athlétisme. Depuis, il a continué à boxer, à jouer au football et à commenter. En fait, le mois dernier, le Tchad s’est rendu au Qatar pour couvrir la Coupe du monde pour le renard Sport et Sharelle l’a accompagné.

Le couple a partagé des photos officielles de leurs fiançailles avec le magazine PEOPLE, où Rosado a également qualifié les fiançailles de “prochaine étape de notre beau voyage ensemble”.

Peut-être que la proposition de Johnson était si surprenante malgré les tweets de la Coupe du monde parce que ce n’était pas la première fois qu’il disait à Rosado qu’il avait l’intention de l’épouser.

“Je suis tellement émotif parce que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, il me disait toujours:” Je vais faire de toi ma femme “”, a déclaré Rosado à PEOPLE. “Bien que dans mon cœur, je savais que nous étions censés l’être, maintenant que c’est officiel, c’est encore plus spécial que je n’aurais jamais pu rêver.”

En attendant, le couple a encore beaucoup à célébrer, comme le 45e anniversaire de Johnson aujourd’hui. Sharelle a partagé une photo de Chad avec la légende “Joyeux anniversaire mon amour @ochocinco Que Dieu continue de te bénir plus abondamment 🙏🏽❤️.”

Un autre tweet Joyeux anniversaire de Sharelle était accompagné de ce qui semble être la photo de confirmation de Chad.

Elle a également révélé que son cadeau d’anniversaire, des billets pour la performance de Jeezy avec Orchestra Noir le 277 janvier à Atlanta, était aussi quelque chose qu’elle attendait avec impatience pour elle-même !

Alors que le couple n’a pas encore confirmé ses plans de mariage exacts, Rosado a également révélé qu’ils pourraient avoir quelques idées en tête pour leurs noces.

“Nous parlons déjà de la possibilité de nous marier aux Bahamas et de faire en sorte que les Valley Boys Junkanoo nous ferment”, a déclaré Rosado à PEOPLE. “C’est un endroit spécial pour nous, nous avons célébré le premier anniversaire de notre fille aux Bahamas en famille pendant les vacances.”

Ça a l’air DOUX ! La fille du couple, Serenity, est le quatrième enfant de Rosado et le huitième de Johnson. Nous savons que cette fête de mariage va être LIT !