Les procureurs du « culte DOOMSDAY » du père Chad Daybell demanderont la peine de mort pour son prétendu complot visant à assassiner les deux enfants de sa femme.

Daybell, 52 ans, est inculpée aux côtés de la prétendue « maman culte » Lori Vallow pour la mort des enfants de Vallow – qui ont disparu en 2019 et dont les corps brûlés ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell en Idaho l’année dernière.

Chad Daybell, 52 ans, risque la peine de mort après avoir été accusé de complot en vue du meurtre de Tylee Ryan et JJ Vallow

Un porte-parole des procureurs du comté de Freemont a déclaré jeudi: « Notre processus pour prendre cette décision a été long et complet.

« Nous nous sommes entretenus avec les membres de la famille immédiate de JJ Vallow, Tylee Ryan et Tammy Daybell, qui ont indiqué qu’ils étaient disposés à nous parler et leur ont permis de donner leur avis s’ils le souhaitaient.

« La décision finale de demander la peine capitale appartient à l’État, et après avoir terminé l’ensemble du processus, nous avons déterminé que la nature et l’ampleur de ces crimes justifient la possibilité de la peine la plus élevée possible. »

La détermination de la peine de mort ne s’applique pas à Vallow, 47 ans, dont les charges ont été suspendues après avoir été jugée inapte à subir son procès en mai à la suite d’une évaluation psychologique.

Les accusations de meurtre de Daybell couvrent la mort d’enfants, Tylee, 17 ans, JJ, 7 ans, et la première épouse du Tchad, Tammy Daybell – dont la mort a été initialement jugée « naturelle » avant que son corps ne soit exhumé.

