Les procureurs du père du « culte DOOMSDAY » Chad Daybell demanderont la peine de mort pour son prétendu complot visant à assassiner les deux enfants de sa femme – et la mort de sa première femme.

Daybell, 52 ans, est inculpée aux côtés de la prétendue « maman culte » Lori Vallow pour la mort des enfants de Vallow – qui ont disparu en 2019 et dont les corps brûlés ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell en Idaho l’année dernière.

Chad Daybell, 52 ans, risque la peine de mort après avoir été accusé de complot en vue du meurtre de Tylee Ryan et JJ Vallow

Les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient la peine infligée à Daybell – mais pas à Vallow

Jeudi, lors du dépôt du dossier judiciaire, les procureurs ont donné une liste de huit raisons derrière leur décision, notamment en affirmant que les meurtres avaient été commis pour un gain financier, faisaient preuve d’une « dépravation exceptionnelle » et affichaient une intention meurtrière qui ferait de Daybell un danger pour le public.

Un porte-parole des procureurs du comté de Freemont a déclaré jeudi: « Notre processus pour prendre cette décision a été long et complet.

« Nous nous sommes entretenus avec les membres de la famille immédiate de JJ Vallow, Tylee Ryan et Tammy Daybell, qui ont indiqué qu’ils étaient disposés à nous parler et leur ont permis de donner leur avis s’ils le souhaitaient.

« La décision finale de demander la peine capitale appartient à l’État, et après avoir terminé l’ensemble du processus, nous avons déterminé que la nature et l’ampleur de ces crimes justifient la possibilité de la peine la plus élevée possible. »

La détermination de la peine de mort ne s’applique pas à Vallow, 47 ans, dont les charges ont été suspendues après avoir été jugée inapte à subir son procès en mai à la suite d’une évaluation psychologique.

Daybell doit être jugé fin 2021.

ENFANTS ‘ASSASSINS’

Les accusations de meurtre de Daybell couvrent la mort d’enfants, Tylee, 17 ans, JJ, 7 ans, et sa première épouse Tammy Daybell – dont la mort a été initialement jugée « naturelle » avant que son corps ne soit exhumé.

Daybell et Vallow se sont mariés en novembre 2019 – quelques jours seulement après la mort de Tammy et deux mois après que Tylee et JJ ont été vus vivants pour la dernière fois.

Vallow venait de déménager de l’Idaho à l’Arizona pour être avec Chad lorsque ses deux enfants ont disparu.

Le couple s’est enfui à Hawaï lorsque les flics ont commencé à faire pression sur Vallow pour savoir où se trouvaient Tylee et JJ.

Vallow a maintenu que ses enfants étaient en sécurité et vivaient avec des membres de sa famille en Arizona.

La police a effectué un contrôle de bien-être, mais n’a trouvé aucune trace de ses enfants.

Elle a été arrêtée en février 2020 pour avoir déserté et abandonné ses enfants.

Un peu plus de quatre mois plus tard, les corps de JJ et Tylee ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell dans le comté de Fremont, Idaho.

« ENCAISSÉ » SUR LES DÉCÈS

Vallow aurait continué à encaisser les prestations de sécurité sociale de ses enfants pendant des mois après leur assassinat.

Elle a transféré les paiements de la sécurité sociale du compte de sa fille au sien à la mi-août 2019, ont déclaré les enquêteurs.

Elle aurait ensuite continué à percevoir à tort des chèques d’aide à la sécurité sociale d’une valeur de 1 000 $ pendant cinq mois pour JJ et Tylee.

Les deux enfants recevaient des prestations de « survivant », qui donnent droit aux enfants d’un parent décédé jusqu’à la moitié des prestations de retraite de leurs parents.

Le père adoptif de JJ – et le quatrième mari de Lori – Charles Vallow est décédé en juillet 2019.

Le père de Tylee – le troisième mari de Lori – Joseph Ryan est décédé en avril 2018.

Daybell a également augmenté les prestations d’assurance-vie de sa première femme jusqu’au maximum autorisé en vertu de la police des semaines avant son décès et a fini par recevoir un paiement de 430 000 $, selon les documents.

EX » assassiné «

On pensait à l’origine que Tammy Daybell était due à des causes naturelles, mais les enquêteurs ont rouvert l’affaire et son corps a ensuite été exhumé en décembre 2019.

Les enfants de Vallow, quant à eux, auraient été tués à deux dates distinctes en septembre 2019.

Le couple aurait planifié leur meurtre près d’un an plus tôt, les accusations de complot remontant à octobre 2018.

Le frère de Vallow, Alex Cox, est nommé co-conspirateur dans les trois décès, l’acte d’accusation indiquant qu’il existe d’autres co-conspirateurs présumés qui sont « à la fois connus et inconnus » des procureurs.

Il est décédé subitement en décembre 2019, le lendemain de l’exhumation du corps de Tammy.

Alex Cox avec Tylee et JJ à Yellowstone – quelques heures avant que Tylee ne soit probablement tué, selon le FBI Crédit : FBI

JJ Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 17 ans, ont été retrouvés morts dans la cour arrière de Daybell Crédit : AP

Lori Vallow, à gauche, a été déclarée inapte à subir son procès en mai Crédit : AP

Les corps des enfants ont été retrouvés enterrés dans la cour arrière de Daybell l’année dernière Crédit : AP