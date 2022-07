Chacun veut trouver sa propre voix. Les personnes trans ne sont pas différentes

Cette chronique est une opinion de Renée Yoxon, coach vocal affirmatif de genre dans le quartier Parc-Extension de Montréal. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBCveuillez consulter le FAQ.

Quand je dis aux gens ce que je fais dans la vie, j’ai toujours la même réaction : « Je ne savais pas que c’était une chose!”

Je travaille comme professeur de chant affirmant le genre. J’aide les gens à modifier leur voix pour mieux s’aligner sur leur présentation de genre. Mes services sont généralement, mais pas exclusivement, recherchés par les personnes transgenres.

Beaucoup de gens pensent que la voix est quelque chose de rigidement biologique – quelque chose avec laquelle vous êtes né.

Mais si vous mesuriez les composants biologiques des voix (comme la taille des voies vocales ou la masse des cordes vocales) de n’importe quelle population, vous verriez deux pics qui se chevauchent. Un pic inclurait l’expérience moyenne de ceux qui ont subi une puberté de testostérone à l’adolescence, ceux qui n’ont pas largement chuté sous l’autre pic.

Cela semble compliqué, non ? Il serait plus simple de dire “les hommes ont un type de voix et les femmes en ont un autre”, mais comme beaucoup d’autres traits humains, cela ne reflète pas la réalité biologique du monde dans lequel nous vivons.

Vaste potentiel vocal

Premièrement, il y a beaucoup de gens qui seront sur la queue ou assis entre ces pics, ou qui auront une caractéristique sous un pic et une sous l’autre. Et deuxièmement, la façon dont nous utilisons notre voix est un comportement hautement appris.

Nous avons tendance à choisir les traits vocaux et les caractéristiques de ceux qui nous entourent. Les accents en sont un exemple évident. Peu importe d’où viennent vos parents, si vous grandissez en Irlande, vous développerez très probablement un accent irlandais. Les accents sont acquis. Nous pouvons observer cela à l’âge adulte lorsqu’une personne peut voyager à l’étranger et rentrer chez elle avec un léger soupçon d’accent local.

Dans mon travail, j’appelle la voix que vous avez apprise dans l’enfance votre “voix habituée”.

Parce que l’utilisation de votre voix est un comportement appris, il a un grand potentiel de changement et de changement tout au long de votre vie. Vous pouvez réellement observer cela en vous-même au cours d’une seule journée : vous vous réveillez probablement avec une seule voix, puis vous la changez lorsque vous parlez à votre animal de compagnie, votre patron, votre enfant, votre meilleur ami ; ou alors que vous traversez différentes émotions. Pensez à la façon dont votre voix change lorsque vous exprimez de la tristesse, de la surprise ou de la colère.

Toutes ces altérations naturelles reflètent le vaste potentiel vocal qui existe déjà en vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez le choix en ce qui concerne votre voix.

REGARDER | Comment ajuster votre voix parlée :

Comment masculiniser ou féminiser votre voix Renée Yoxon, professeur de chant affirmant le genre, démontre quelques techniques pour ajuster la façon dont votre voix sonne.

Mon objectif en tant que professeur de chant affirmant le genre est de recadrer la voix comme un simple autre mode d’expression, comme les cheveux, le maquillage et les vêtements. Bien qu’il y ait encore beaucoup de stigmatisation autour de l’expression de genre non atténuée par les cheveux, le maquillage et les vêtements – en particulier lorsqu’une personne les utilise pour exprimer sa féminité alors que la féminité n’est pas attendue – la modification de la voix porte une stigmatisation particulièrement non examinée.

Il existe une croyance persistante selon laquelle la voix habituelle (la voix acquise dans l’enfance) est la vraie voix d’une personne et que tout le reste est faux. Cependant, je suis convaincu qu’il n’est pas inauthentique de réhabituer votre voix pour quelque raison que ce soit. L’un des privilèges de l’autonomie et de la personnalité est que vous devriez pouvoir choisir vos vêtements, vos cheveux, votre maquillage et votre voix.

J’ai rencontré une grande variété de raisons pour lesquelles une personne pourrait vouloir modifier sa voix. Pour beaucoup de personnes trans, la voix est une source de dysphorie de genre persistante. Apprendre à parler d’une nouvelle manière peut atténuer la détresse qui peut découler du fait de parler avec une voix qui ne vous ressemble pas. Il y a aussi des personnes trans qui sont satisfaites de leur voix telle qu’elle est mais qui décident d’apprendre à parler différemment dans certaines situations où leur voix pourrait compromettre leur sécurité.

J’ai aussi rencontré des personnes cisgenres (personnes qui continuent de s’identifier au genre qui leur a été attribué à la naissance) qui sont satisfaites de leur voix mais décident d’apprendre à parler différemment afin de se sentir plus en sécurité dans certaines situations, par exemple, un gay homme avec un “accent gay” acquis qui vit dans un pays avec une législation anti-gay. Et il y a des personnes cisgenres qui ont l’impression que leur voix ne correspond pas adéquatement à leur présentation de genre : les hommes cis qui veulent avoir l’air plus masculin et les femmes cis qui veulent avoir l’air plus féminin.

J’ai enseigné aux femmes cisgenres qui veulent paraître plus masculines pour être prises plus au sérieux dans leur travail. J’ai enseigné à des personnes cis et trans de tous genres qui veulent parler plus fort, plus doucement, plus clairement, plus lentement, plus rapidement – ou toute combinaison de ces caractéristiques.

La liste est vraiment infinie car chaque individu contient un monde de possibilités vocales et les choix créatifs d’expression sont vastes. La voix est l’une des principales façons dont nous nous exprimons; comment nous parlons dit au monde qui nous sommes. Le travail vocal est une éducation essentielle pour nous tous.