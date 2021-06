Chacun Pour Soi sacré meilleur chasseur du 21/2020 | Nouvelles de course

Chacun Pour Soi a été sacré meilleur chasseur formé en Grande-Bretagne ou en Irlande au Classement Anglo-Irish Jumps 2020/21.

Le joueur de neuf ans formé par Willie Mullins a remporté quatre de ses cinq départs au cours d’une campagne formidable, sa seule défaite survenant lorsqu’il a terminé troisième de la Queen Mother Champion Chase au festival de Cheltenham en mars.

Il a rebondi sur la voie de la victoire dans le William Hill Champion Chase à Punchestown le mois suivant, une performance qui lui a valu une note de 176 et l’a vu terminer la saison en tant que chasseur le mieux noté à l’entraînement.

Le deuxième sur la liste est Minella Indo, héros de la WellChild Gold Cup d’Henry de Bromhead, qui n’est qu’à une livre derrière Chacun Pour Soi sur 175.

Le joueur de huit ans a eu raison de son compagnon d’écurie A Plus Tard (172) dans le ruban bleu, Al Boum Photo (170) terminant troisième dans sa tentative de remporter une troisième victoire historique consécutive en Gold Cup.

Allaho s’est mérité une note de 174 avec une brillante performance dans le Ryanair Chase à Cheltenham, tandis que le Clan Des Obeaux, entraîné par Paul Nicholls, est le cheval britannique le mieux noté après avoir reçu une note de 172 pour son passionnant triomphe à la Punchestown Gold Cup. .

Martin Greenwood, chef d’équipe de BHA Steeplechase, a déclaré: « La domination irlandaise étant un thème récurrent tout au long de la saison 2020/21, il n’est pas surprenant qu’ils dirigent presque toutes les divisions de la dernière liste anglo-irlandaise, limitée aux performances notées 150 et plus pour la première fois.

« Chacun Pour Soi est classé de justesse le meilleur chasseur sur 176, avec son compagnon stable Allaho évalué à 2 livres de moins sur 174 – en tête de la division de demi-fond – et Minella Indo divise la paire, tout en terminant en pole position dans la catégorie restante. Aintree et Punchestown le vainqueur Clan des Obeaux est le seul cheval dressé en Grande-Bretagne à figurer dans les années 170. »

Andrew Shaw, handicapeur senior du National Hunt du Conseil de réglementation des courses hippiques irlandais, a déclaré: « Il y a eu un balayage net pour les chevaux entraînés en Irlande dans les trois catégories de steeple.

« Allaho a fait une démonstration spectaculaire de sauts lorsqu’il s’est frayé un chemin vers la victoire dans le Ryanair Chase à Cheltenham. Minella Indo a produit la meilleure performance restante de la saison dans la Gold Cup, et la démonstration électrisante de Chacun Pour Soi dans le Champion Chase à Punchestown voit lui en tête de la division de chasse globale. «

Shishkin et Energumene ouvrent la voie dans la division novice-chasse, remportant tous deux la note de 169 lors de campagnes pleines de promesses.

Le Shishkin de Nicky Henderson était invaincu en cinq départs lors de sa première saison en clôture, culminant avec des victoires dans l’Arkle à Cheltenham et dans le Maghull Novices’ Chase à Aintree.

Energumene, entraîné par Mullins, a raté Cheltenham, mais a remporté l’Irish Arkle à Leopardstown et un Grade One à Punchestown.

Greenwood a ajouté: « Il y a beaucoup de superstars potentielles dans les rangs des novices, dominés par Energumene et Shishkin dans la division des deux milles, la paire a tous deux noté 169 et tous deux invaincus, la seule déception étant qu’ils n’ont pas eu la chance de courir contre l’un l’autre.

« Trois chevaux dans les divisions de longue distance sont les deuxièmes meilleurs, tous classés 163. Royale Pagaille a terminé la saison sur une note basse après avoir terminé boiteux dans la Gold Cup de Cheltenham, et Envoi Allen et Monkfish ont effacé leurs cahiers à Punchestown. »

L’héroïne de Champion Hurdle Honeysuckle ouvre la voie aux haies avec une note de 165, une livre d’avance sur un trio de départs irlandais formés sur 164 – Sharjah, le vainqueur de Stayers’ Hurdle Flooring Porter et Klassical Dream.

Les meilleurs coureurs de haies novices étaient le vainqueur à large marge des Supreme Novices’ Hurdle Appreciate It (160) et le brillant Bob Olinger (159), qui a dominé ses rivaux dans le Ballymore à Cheltenham, tandis que Monmiral (153) est le meilleur juvénile de la saison après le succès. à Aintree.

Shaw a déclaré: « Honeysuckle a été la meilleure course de haies de la saison dans une campagne invaincue qui a abouti à quatre victoires de première année en autant de départs, le point culminant étant sa performance scintillante dans le Champion Hurdle à Cheltenham, ce qui lui a valu la meilleure note de la saison de 165 .

« Son taux d’amélioration au cours des deux dernières années indiquerait qu’il y a toutes les chances qu’elle puisse améliorer ce chiffre la saison prochaine. »