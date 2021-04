Chacun Pour Soi a rebondi à son meilleur niveau pour décrocher le William Hill Champion Chase à Punchestown.

Le joueur de neuf ans était un favori brûlant pour offrir à l’entraîneur Willie Mullins une première victoire dans la poursuite de la reine mère champion à Cheltenham le mois dernier, après trois victoires fulgurantes plus tôt dans la saison.

Cependant, après avoir heurté le front lors de la course vers la clôture finale, la monture de Paul Townend a hésité en haut de la colline et n’a passé le poteau que troisième.

Avec Allaho, partenaire de Ryanair Chase, et Nube Negra, vice-champion de Dan Skelton, Champion Chase, cette fois-ci, Chacun Pour Soi a dû faire face à une tâche loin d’être simple dans sa tentative de revenir sur la piste gagnante – mais il n’aurait guère pu être plus impressionnant. .

Après avoir disputé la course précoce avec Allaho, Townend a envoyé le vainqueur appartenant à Rich et Susannah Ricci à une nette avance avec plus d’un circuit à courir – et ils n’ont alors jamais pris la tête.

Après avoir regardé en arrière sur ce trajet plus court avant le virage à domicile, Allaho a tenté de combler l’écart dans la ligne droite, mais le favori 6-5 Chacun Pour Soi était finalement beaucoup trop fort pour son compagnon d’écurie et a passé le poteau avec cinq longueurs et demie. main.

Nube Negra était à environ 19 longueurs plus loin en troisième.