"Chacha Chaudhary Aur Chunavi Dangal": Nouvelle sensibilisation de la Commission électorale

La Commission électorale a lancé mercredi une bande dessinée spéciale présentant les personnages emblématiques de la bande dessinée Chacha Chaudhary, Sabu et leur équipe pour éduquer, inspirer et motiver les jeunes à participer au processus de vote.

La bande dessinée intitulée « Chacha Chaudhary aur Chunavi Dangal » est une initiative conjointe de la CE et de Pran Comics et a été publiée par le commissaire électoral en chef Rajiv Kumar et les commissaires électoraux Anup Chandra Pandey et Arun Goel.

L’objectif principal du livre est d’encourager les jeunes électeurs éligibles à s’inscrire eux-mêmes, garantissant ainsi leur participation active aux prochaines élections.

« La bande dessinée en tant que média de sensibilisation est irremplaçable et pertinente, même à l’ère numérique d’aujourd’hui », a déclaré Kumar.

Chacha Chaudhary, Sabu, Raaka, Dhamaka Singh, Billoo et d’autres personnages de bandes dessinées vont désormais sensibiliser les enfants aux élections.

Dans le cadre d’une initiative unique, la bande dessinée « Chacha Chaudhary aur Chunavi Dangal », publiée par Pran Comics, a été publiée aujourd’hui par la Commission. pic.twitter.com/zpCsYJEkSf – Porte-parole ECI (@SpokespersonECI) 20 septembre 2023

Dans la bande dessinée, Chacha Chaudhary joue également un rôle central en présentant aux lecteurs diverses applications développées par la CE. En outre, il souligne fortement l’importance de la participation des femmes au processus électoral.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)