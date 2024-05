Ch. 9 Un journaliste partage son expérience avec le zona – WSOC TV

CHARLOTTE — Jonathan Lowe, de Channel 9, partage son expérience personnelle du zona – une maladie douloureuse et débilitante qui touche plus de personnes que vous ne le pensez probablement.

Les médecins estiment qu’une personne sur trois développera un zona au cours de sa vie. Si vous avez déjà eu la varicelle, le virus est déjà présent dans votre corps. Le zona se développe lorsque ce virus se réactive plus tard dans la vie.

De l’avis de tous, le zona est une maladie douloureuse et misérable qui provoque des ampoules, des démangeaisons et des douleurs nerveuses extrêmes. Mais ce n’est pas tout ce qu’il peut faire.

Le journaliste Jonathan Lowe l’a appris de première main et a accepté de partager son expérience afin que vous preniez des mesures pour vous protéger. Il est passé de l’autre côté de la caméra pour une interview avec la présentatrice Erica Bryant.

Le journaliste Jonathan Lowe s’assoit avec la présentatrice Erica Bryant Jonathan Lowe de Channel 9 partage son expérience personnelle avec le zona – une maladie douloureuse et débilitante qui touche plus de personnes que vous ne le pensez probablement.

«Je pensais que j’avais juste un rhume normal, comme de la fièvre la nuit, des frissons. Et nous étions sur le point de partir en vacances donc je ne voulais absolument pas être malade », a déclaré Lowe.

«Je prenais de l’ibuprofène, ça semblait m’aider. Nous pouvions quand même partir en vacances, donc à ce moment-là, cela ne semblait pas être un gros problème.

« Décrivez quand cela a changé », a déclaré Bryant.

« Le deuxième jour, la situation empirait », a-t-il déclaré, ajoutant : « C’était comme une brûlure, mais de l’intérieur ».

« La nuit, c’était vraiment mauvais », a déclaré Lowe. « Les ampoules et les douleurs nerveuses étaient incroyables. »

« Vous décrivez la douleur comme vous n’en avez jamais ressenti auparavant », a déclaré Bryant.

« Je suis tombé de mon vélo, je me suis cassé les deux dents de devant et j’ai un chignon sur la jambe. Je suis un peu maladroit. J’ai reculé contre le pot d’échappement d’un cyclomoteur. Rien ne s’en rapproche », a-t-il déclaré.

«J’ai dit à mon mari: ‘Je dois aller au centre médical sur le navire.’»

«Dès que j’ai enlevé ma chemise, le technicien qui m’a admis m’a immédiatement dit : ‘Je pense que tu as le zona.’»

« Je suis allé à la télé et c’était tout simplement trop tôt »

Lowe a commencé à prendre des médicaments antiviraux, qui semblaient fonctionner. Il n’avait aucun moyen de savoir que le virus se propageait.

« Qu’est-ce qui a été le pire? » » a demandé Bryant.

« Ce que la plupart des gens appellent la paralysie de Bell », a déclaré Lowe.

Le virus responsable du zona, également connu sous le nom d’herpès zoster, peut se propager jusqu’aux nerfs du visage. C’est ce qui est arrivé à Lowe.

Le Dr Cramer McCullen est son médecin.

« Vous pourriez donc avoir des paupières tombantes, des yeux tombants, des lèvres tombantes, des changements dans votre goût, votre salive, votre production de larmes », a déclaré le Dr McCullen.

« Je pensais que le zona était grave, mais celui-ci est de loin le pire », a déclaré Lowe.

« Pourquoi est-ce la partie la plus difficile? » » a demandé Bryant.

« Juste de l’inquiétude concernant ce qui arrivait à mon visage », a-t-il déclaré.

Lowe a pris un congé et a ensuite travaillé sans apparaître devant la caméra.

« Un soir, nous avons eu une nouvelle majeure. Et vous savez, nous tous – c’est juste une seconde nature pour nous de nous lancer », a déclaré Lowe.

«Tout à fait ma décision, tu sais. Mes coéquipiers m’ont demandé : « tu es sûr ? Et j’ai dit « bien sûr, je peux y aller ». Et je suis passé à la télé. Et c’était tout simplement trop tôt.

« Les téléphones de la salle de rédaction ont explosé, mon Twitter a explosé et j’ai reçu des e-mails me demandant si j’avais eu un accident vasculaire cérébral. »

« Mais je tiens à dire que j’apprécie pleinement chaque personne qui m’a contacté », a déclaré Lowe. « Et j’ai ressenti ça et je -«

« Ils ont exprimé leur attention et leur inquiétude. Et de l’amour pour toi », a déclaré Bryant.

« Ouais. Et – Très émouvant », a déclaré Lowe.

Aujourd’hui

Lowe a toujours des problèmes avec son œil gauche et son sourcil, mais il a parcouru un long chemin depuis que tout a commencé en mars. Son message est désormais que tout le monde envisage le vaccin contre le zona.

« J’ai 41 ans, je viens d’en avoir 41, donc je n’ai pas 50 ans », a-t-il déclaré. « Dans la plupart des endroits, vous ne recevez pas le vaccin ou il n’est pas recommandé de vous faire vacciner avant l’âge de 50 ans. »

«Je voulais juste dire principalement aux gens : discutez avec votre médecin, quel que soit votre âge. 20, 30, 40, 50 ans – au moins avoir une conversation, parce que je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre vive ça.

L’un des médecins de Lowe a déclaré avoir vu davantage de personnes dans la vingtaine et la trentaine recevoir un diagnostic de zona.

Le vaccin contre le zona est administré en deux doses espacées de quelques mois. Pour les personnes âgées de 50 à 69 ans, les médecins affirment que ce produit est efficace à 97 % pour prévenir le zona.

Il y a beaucoup plus à savoir sur le zona, notamment ses symptômes et ses effets secondaires. Les liens suivants fournissent plus d’informations :

(REGARDER CI-DESSOUS : un pharmacien souligne l’importance des vaccins avant les voyages de vacances)