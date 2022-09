Le Consumer Financial Protection Bureau des États-Unis prévoit de soumettre les prêteurs “By Now, Pay Later” à la même surveillance rigoureuse que les sociétés de cartes de crédit, affirmant que l’industrie du financement à court terme récolte les données des consommateurs d’une manière qui menace la vie privée des consommateurs.

Considéré comme un substitut aux cartes de crédit traditionnelles, le modèle Buy Now, Pay Later permet aux consommateurs de rembourser un prêt en quatre tranches sans intérêt. Le service, fourni par une foule d’entreprises comme Klarna et Après-paiementa gagné en popularité pendant la pandémie.

L’organisme de surveillance des consommateurs, qui ne réglemente pas actuellement l’industrie, prévoit de publier des directives pour surveiller les prêteurs et les soumettre à des examens de surveillance, ont déclaré des responsables du CFPB.

“Les entreprises Buy Now, Pay Later récoltent et exploitent les données d’une manière que nous ne voyons pas avec d’autres entreprises”, a déclaré mercredi le directeur du CFPB, Rohit Chopra, lors d’une conférence téléphonique. “Grâce à leurs interfaces propriétaires, ils peuvent voir quels produits nous achetons grâce au placement de produit.”

Le bureau a également noté la hausse des taux d’approbation des prêts dans un rapport publié jeudi après une enquête de près d’un an. Les marchands de vêtements et de produits de beauté représentaient plus de 80 % de l’utilisation en 2019, mais seulement 58,6 %, car davantage de consommateurs utilisaient Acheter maintenant, Payer plus tard pour des services tels que les voyages, les soins pour animaux de compagnie, l’épicerie et l’essence.

De plus en plus de clients sont également approuvés pour les prêts. En 2021, 73% des candidats ont été approuvés contre 69% en 2020, selon le rapport.

Le bureau a décrit plusieurs risques pour les consommateurs qui utilisent les prêts Buy Now Pay Later, notamment un manque de protection des consommateurs par rapport aux sociétés de cartes de crédit traditionnelles, la collecte de données et la monétisation des données des clients, l’accumulation de dettes et le « cumul de prêts » – ou la prise de nombreux prêts au en même temps.

Les frais de retard sont également de plus en plus fréquents. Le CFPB a constaté que 10,5 % des utilisateurs uniques se sont vu facturer au moins un frais de retard en 2021, contre 7,8 % en 2020. Et l’adoption du service augmente dans tous les groupes d’âge, selon Chopra.

Le CFPB a annoncé pour la première fois son enquête sur l’industrie en décembre 2021.

Le bureau peut superviser un fournisseur BNPL donné dans certaines circonstances, mais les licences des entreprises varient également d’un État à l’autre. Chopra a demandé au CFPB de prendre un certain nombre de mesures pour atténuer les dangers associés à BNPL sur la base du rapport.

“Nous voulons nous assurer que les sociétés Buy Now, Pay Later sont soumises à l’examen approprié, tout comme les sociétés de cartes de crédit ordinaires”, a déclaré Chopra.

Le CFPB déterminera comment l’industrie des cartes de crédit intègre les fonctionnalités de la BNPL. Le personnel identifiera également les procédures de surveillance des clients qui pourraient devoir être réduites, a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, les entreprises seront soumises à des examens de surveillance appropriés qui s’alignent sur les agences de cartes de crédit habituelles, dit Chopra, mais les changements proposés relèvent en fin de compte de la responsabilité des entreprises individuelles.

“Nous laisserions aux entreprises le soin de déterminer ce qu’elles pensent être le meilleur recours”, a déclaré un responsable du CFPB aux journalistes cette semaine.