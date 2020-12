Le Chennaiyin FC ne cherchera que sa troisième victoire de la saison en affrontant l’une des meilleures équipes, l’ATK Mohun Bagan FC, mardi. Ils espèrent toujours entrer dans le top quatre, mais cela les obligerait à battre ATKMB avec une différence de buts minimale de deux, ce qui est tout simplement trop demander. N’ayant remporté qu’un seul match en perdant deux lors des cinq derniers matchs, Chennaiyin est actuellement à la septième position.

ATKMB irait tuer ici et s’établirait en haut de la table, remplaçant Mumbai City. Ils ont remporté cinq des sept matches disputés jusqu’à présent et n’ont perdu qu’un seul match, aux mains de Jamshedpur. Ils sont actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives et espèrent continuer à dominer ici. Chennaiyin aurait les mains pleines dans le prochain match.

Diffusion en direct

Le match Chennaiyin FC vs ATK Mohun Bagan FC sera retransmis sur Sony Ten Network en Inde. Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu en direct sur SonyLIV.

Détails du match

29 décembre – 19h30, heure normale de l’Inde (IST) au GMC Stadium, Bambolim

Equipe Dream11

Capitaine: Rafael Crivellaro

Vice-capitaine: David Williams

Gardien: Arindam Bhattacharya

Défenseurs: Enes Sipovic, Eli Sabia, Tiri, Sandesh Jhingan

Milieux de terrain: Rafael Crivellaro, Lallianzuala Chhangte, Anirudh Thapa, Carl McHugh

Attaquants: David Williams, Roy Krishna

CFC vs ATKMB, ISL 2020-21 Chennaiyin FC possible départ contre ATK Mohun Bagan FC: Vishal Kaith (GK), Enes Sipovic, Lallianzuala Chhangte, Jakub Sylvestr, Rafael Crivellaro, Eli Sabia, Anirudh Thapa, Jerry Lalrinzuala, Memo Moura, Deepak Tangri, Rahim Ali

CFC vs ATKMB, ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan FC possible départ contre Chennaiyin FC: Arindam Bhattacharya (GK), Sandesh Jhingan, Pritam Kotal, Tiri, Subhasish Bose, Carl McHugh, Edu Garcia, Pronay Halder, Manvir Singh, David Williams, Roy Krishna