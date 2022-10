CF Montréal vs. New York City FC – Rapport de match de football – 23 octobre 2022

Maxi Moralez et Heber ont chacun marqué leur deuxième but des séries éliminatoires avant la mi-temps et le New York City FC a remporté une victoire 3-1 contre le CF Montréal en demi-finale de la Conférence Est de la MLS dimanche après-midi.

Talles Magno a ajouté un penalty en deuxième mi-temps pour le champion en titre de la Coupe MLS NYCFC, qui a remporté cinq matchs de suite depuis la saison régulière.

Santi Rodriguez a fourni une passe décisive sur le but de Heber juste avant la mi-temps alors que le NYCFC, troisième tête de série, a assuré un match revanche final de la Conférence de l’Est contre l’Union de Philadelphie, tête de série numéro un.

Le gardien du NYCFC, Sean Johnson, a effectué sept arrêts, dont plusieurs en première mi-temps alors que Montréal menaçait avec le ballon. Ces premières occasions montréalaises sont principalement survenues après le départ du défenseur du NYCFC Maxime Chanot à la 14e minute avec une blessure apparente à la jambe gauche.

Djordje Mihailovic a finalement marqué un but de consolation tardive pour Montréal, qui a perdu pour la première fois en sept matchs après une saison au cours de laquelle ils n’ont terminé qu’à deux points de Philadelphie pour la première place dans l’Est.

Les joueurs du NYCFC célèbrent après avoir marqué un but contre Montréal lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS. Images des États-Unis aujourd’hui

Kei Kamara et Ismael Kone ont été les plus proches de marquer des buts égalisateurs en première mi-temps pour Montréal, qui a concédé des buts sur les deux premiers tirs du NYCFC.

Sur le premier but de Montréal, Gabriel Pereira et Santiago Rodriguez ont joué un va-et-vient sur le côté droit de la surface de réparation, puis Pereira a traversé de la ligne de contour vers Heber au premier poteau.

Un défenseur montréalais s’est interposé, mais l’a dévié jusqu’à Moralez, qui a martelé un tir juste à l’extérieur de la surface de réparation dans le toit du filet à la sixième minute.

Heber a donné aux visiteurs un deuxième but contre le cours du jeu à la troisième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps lors d’une pause à quatre contre quatre.

Rodriguez a finalement récupéré le ballon sur la droite, Heber a effectué une autre course au bon moment vers le poteau proche, Rodriguez l’a trouvé au poteau arrière et Heber a guidé sa première touche devant le gardien James Pantemis.

Mango a mis le match hors de portée à la 61e minute après que Pantemis ait battu Pereira dans la surface. Pantemis a réalisé un arrêt.