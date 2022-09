Zachary Brault-Guillard a marqué à la cinquième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps alors que l’hôte du CF Montréal a complété un retour après un déficit de deux buts contre les 10 joueurs de Columbus Crew et a décroché une place en séries éliminatoires avec un superbe match nul 2-2 vendredi.

Des buts de Jonathan Mensah à la 66e minute et de Lucas Zelarayan deux minutes plus tard ont donné le contrôle à l’équipage (9-6-14, 41 points).

Cependant, après que Luis Diaz du Crew ait reçu un carton rouge à la 76e minute, Victor Wanyama a porté le score à 2-1 à la 89e minute avant que Brault-Guillard n’arrache un tir de 25 mètres qui a dévié en route vers le but de Montréal (16 -9-5, 53 points).

The Crew a prolongé sa séquence sans défaite à sept matchs (2-0-5) et est invaincu lors des huit derniers matchs sur la route (3-0-5).

Le CF Montréal, 7-1-3 au cours des 11 derniers matchs, a de nouveau montré un talent pour le dramatique après avoir mené le Toronto FC 2-0 dimanche avant de gagner 4-3. Ils ont également marqué lors des arrêts de jeu pour vaincre le Crew 2-1 à Columbus le 3 août, la seule défaite du Crew en 17 matches (6-1-10).

L’équipage a reçu son premier carton rouge de la saison, après une critique vidéo, lorsque Diaz a été expulsé pour avoir donné un coup de pied à Kei Kamara dans la jambe.

Le premier but était étrange dans la mesure où Zelarayan, le spécialiste des coups francs, a choisi de passer le ballon à Aidan Morris pour une lente accumulation. Morris a déplacé le ballon vers Diaz, qui a envoyé Steven Moreira sur le flanc droit pour son centre que Mensah a dirigé de 10 mètres pour son deuxième but de la saison.

Peu de temps après le coup d’envoi qui a suivi, l’équipage s’est faufilé vers le but et Zelarayan a lâché un tir de 22 mètres. Il a touché la jambe de Cucho Hernandez et Zelarayan a suivi avec une volée à 18 mètres.

La première mi-temps n’a pas manqué d’occasions alors que Montréal a mis cinq tirs sur le gardien du Crew Eloy Room.

Columbus a fait le gros du travail tôt, captant les trois tirs sur le gardien montréalais James Pantemis dans les 13 premières minutes.

Pantemis a effectué trois arrêts dans la victoire tandis que Room a stoppé huit tirs.