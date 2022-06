Ceux qui veulent abandonner la monarchie canadienne devront faire mieux pour défendre leur cause

La reine, semble-t-il, est à court de pierres précieuses et de métaux précieux pour décrire les jalons de son voyage en tant que monarque ayant servi le plus longtemps dans l’histoire britannique et canadienne.

Il n’y a rien après le platine pour décrire un jubilé, alors mieux vaut profiter de la célébration officielle qui commence jeudi.

La coterie déterminée des anti-monarchistes du Canada, bien sûr, grincera des dents à l’égard de l’affection et du respect envers Elizabeth II, par la grâce de Dieu du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires Reine (comme elle est officiellement appelée dans ce pays) à l’occasion du 70e anniversaire de son règne.

Ils seront minoritaires. Quoi que les Canadiens pensent de l’idée de la monarchie en tant qu’institution, ils tiennent clairement la reine elle-même en haute estime, et à juste titre. Elle a été un roc de stabilité pendant des décennies de changement et a réussi à piloter la monarchie elle-même à travers les divorces, les scandales et la folie générale de la génération de ses enfants.

Que dire de plus d’elle qui n’a pas été dit lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant ? Elle a surtout enduré. Son premier Premier ministre britannique, après tout, était Winston Churchill. Son premier premier ministre canadien était Louis St. Laurent, et le président américain lorsqu’elle a hérité du trône était Harry Truman.

Ce n’est pas seulement de l’histoire. C’est l’étoffe de la légende.

Mais que se passe-t-il après le départ de cette dame âgée et respectée dans un avenir pas si lointain ? Il y aura sans aucun doute une baisse du soutien public à la monarchie. Un récent sondage Angus Reid a montré que 55 % des Canadiens appuient l’institution alors que la reine règne toujours, mais ce chiffre chute à seulement 34 % à la perspective du roi Charles.

Ces anti-monarchistes mécontents semblent y voir le moment de frapper, de faire valoir que le Canada devrait abandonner complètement la monarchie en faveur d’un chef d’État fait au Canada sans aucun lien avec la maison de Windsor.

C’est très bien; laissez-les plaider leur cause. Ce sera, pensons-nous, une tâche plus difficile qu’ils ne l’imaginent. Certes, il faudra plus que simplement se moquer de Charles et de son épouse, Camilla, qui semble être le principal pilier de certains arguments contre la monarchie.

Il y a le point évident qu’il faudrait un amendement constitutionnel pour abandonner la monarchie canadienne, qui est intégrée à nos arrangements constitutionnels par le rôle de la Couronne en tant qu’institution (et non le rôle d’un individu, aussi moqueur soit-il, en tant que monarque).

Mais laissant de côté la quasi-impossibilité d’obtenir le consentement provincial et autre nécessaire pour changer la constitution, serait-ce souhaitable ? Pour certains, la réponse est clairement oui. Ils semblent trouver le simple fait de la monarchie, et la forme qu’elle prend au Canada, intrinsèquement offensant du point de vue esthétique autant que politique.

Ils devront faire mieux que ça. Quiconque propose que le Canada révise son ordre constitutionnel de base devra montrer quel problème cela est censé résoudre. Nous soupçonnons que si les Canadiens dressaient une liste de leurs 10, 20 ou même 30 principaux problèmes, la monarchie ne les évaluerait même pas. Son abolition ne contribuerait pas non plus à résoudre ces problèmes plus urgents.

C’est essentiellement un non-problème, malgré les sondages d’opinion négatifs occasionnels, parce que notre monarchie, avec son monarque non-résident, est fondamentalement une abstraction. C’est l’institution de la Couronne, plutôt qu’une personne imparfaite, et elle place les politiciens à leur place (subordonnée).

Si ceux qui s’opposent à la monarchie canadienne peuvent montrer comment cela peut être mieux fait avec un modèle entièrement canadien, alors très bien. Mais la charge de la preuve leur incombe. En attendant, il est temps de saluer la reine du Canada et de lui souhaiter du succès dans les années à venir pour régner sur nous.

