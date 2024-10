Ceux pris. NC s’approche du décompte final des décès d’Hélène, comté par comté.

La Caroline du Nord semble s’approcher du décompte final des décès dus à la tempête tropicale Helene, ce qui est une bonne nouvelle après les inquiétudes selon lesquelles les chiffres officiels de l’État étaient sous-estimés ou en retard dans le décompte des décès.

Un nombre élevé de décès antérieurs de Comté de Buncombe avait laissé entendre que le Bureau du médecin légiste en chef était aux prises avec un arriéré de corps après la tempête, mais Presse publique de Caroline a appris que ce n’était pas le cas. Les chiffres antérieurs de Buncombe semblent avoir été un surdénombrement important.

Des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État ont déclaré au CPP que chaque défunt était suivi et soigné dans une morgue située dans l’un des deux endroits suivants : Asheville et le bureau du médecin légiste en chef de Raleigh.

Vendredi, trois personnes décédées liées à la tempête subissent un examen continu à Raleigh. Aucun autre défunt à Asheville n’était en attente d’examen ou d’identification à ce moment-là.

Vendredi à 10 heures du matin, le DHHS a confirmé 95 décès liés à Hélène dans 21 comtés. Les trois corps examinés à Raleigh ont déjà été inclus dans le décompte total des décès.

Buncombe révise le décompte des décès

Le shérif du comté de Buncombe, Quentin Miller, a déclaré lors d’une conférence de presse le 3 octobre que le comté avait enregistré 72 morts et plus de 200 personnes portées disparues après la tempête. Cependant, les données les plus récentes du DHHS ne faisaient état que de 42 décès à Buncombe. Le shérif ne conteste pas cette conclusion.

Bien que la recherche de corps soit toujours en cours dans certaines régions de l’ouest de la Caroline du Nord, la directrice des relations avec les médias du DHHS, Patsy O’Donnell, a déclaré au CPP que le département ne s’attend pas à une augmentation substantielle du nombre officiel de morts à Buncombe ou dans les environs.

Les responsables de Buncombe sont ensuite revenus sur leurs rapports initiaux faisant état de 72 décès et ont depuis fait référence aux chiffres de l’État.

« Nous disons absolument que le DHHS est la source à ce sujet », a déclaré jeudi le directeur de l’information publique, Matt Marshall, au CPP.

La responsable de l’information publique Christina Esmay a par la suite fourni des éclaircissements supplémentaires sur la divergence dans une déclaration électronique adressée au RPC.

« Au lendemain de l’ouragan Helene, tous les décès étaient classés comme liés à la tempête et dans le comté de Buncombe. Cependant, au fil des jours, le BCSO a pu identifier qui était décédé à cause de l’ouragan, qui était en fait du comté de Buncombe et qui était décédé pour d’autres causes », lit-on dans l’e-mail d’Esmay.

« En plus du manque de communication cohérente, dû à des pannes généralisées, le nombre de décès dans le comté de Buncombe qui avait initialement été fourni au shérif Miller a diminué. »

Comment NC confirme les décès liés à la tempête

Avant d’être inclus dans le décompte des décès, les décès d’Hélène sont vérifiés par le Bureau du médecin légiste en chef, qui les rapporte quotidiennement. L’OCME enquête sur tous les décès en Caroline du Nord dus à des blessures ou à des violences, ainsi que sur les décès naturels suspects, inhabituels ou non surveillés par un professionnel de la santé.

Dans le cas d’Hélène, l’OCME utilise les directives des Centers for Disease Control and Prevention pour certifier que les décès signalés étaient le résultat de la tempête.

Le département, qui a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années en raison des longs délais d’attente pour les rapports d’autopsie, a des demandes de budget et de personnel de longue date auprès de l’Assemblée générale du NC. Cependant, le DHHS a insisté sur le fait que le personnel n’était pas un problème lorsqu’il s’agissait de décompter les décès d’Hélène.

« L’OCME dispose de suffisamment de personnel pour cette réponse, et le personnel est incroyablement occupé à travailler et à concentrer ses efforts pour prendre soin des défunts et soutenir les familles laissées derrière », a déclaré la responsable des relations avec les médias, Kelly Haight, dans un courriel au CPP.

Le ministère a reçu l’aide d’une équipe d’intervention opérationnelle morgue en cas de catastrophe de 44 personnes, qui est un actif fédéral composé de coroners, d’officiers mortuaires, de médecins légistes et d’autres spécialistes qui soutiennent les services mortuaires locaux en cas de catastrophe.

L’OCME a mobilisé des ressources supplémentaires auprès du comté de Wake, du FBI, du Bureau d’enquête de l’État, de la Garde nationale de Caroline du Nord et d’agences d’autres États pour contribuer aux efforts de recherche et de récupération des victimes.

Les données fournissent un aperçu des vies perdues

La Caroline du Nord a confirmé 95 décès liés à Hélène dans 21 comtés.

Buncombe a le plus grand nombre de décès signalés avec 42, suivi de Yancey avec 11. Une liste complète apparaît à la fin de cet article.

Les causes exactes de ces décès comprennent la noyade, les accidents de véhicules à moteur, les traumatismes causés par le vent ou les arbres, les glissements de terrain, les blessures contondantes, le manque de produits de première nécessité, les rendez-vous médicaux manqués et l’hypothermie due à l’exposition à l’environnement. Une pluralité de décès, soit 32, étaient dus à des noyades, suivies par des glissements de terrain faisant 20 morts.

La victime la plus âgée était une femme de 91 ans du comté de Yancey qui a été récupérée d’une zone touchée par des inondations et une coulée de boue. Quatre des victimes confirmées étaient des enfants de moins de 10 ans.

Plusieurs des victimes récupérées incluses dans le décompte des décès n’ont pas encore d’âge ni de cause de décès confirmés, et ces informations seront probablement mises à jour dans les prochains jours.

Nombre de décès d’Hélène en Caroline du Nord par comté

La liste suivante est classée par ordre alphabétique par comté et est basée sur le nombre de décès liés à la tempête tropicale Helene que le DHHS a publié vendredi à 9 heures du matin. Les comtés sans décès ne sont pas inclus.

Comté d’Ashe, 1

Comté d’Avery, 4

Comté de Buncombe, 42

Comté de Burke, 1

Comté de Catawba, 1

Comté de Cleveland, 2

Comté de Gaston, 1

Comté de Haywood, 5

Comté de Henderson, 7

Comté de Mâcon, 2

Comté de Madison, 4

Comté de McDowell, 1

Comté de Mecklembourg, 2

Comté de Mitchell, 2

Comté de Polk, 1

Comté de Rowan, 1

Comté de Rutherford, 3

Comté de Wake, 1

Comté de Watauga, 2

Comté de Yadkin, 1

Comté de Yancey, 11

Ce article apparu pour la première fois sur Presse publique de Caroline et est republié ici sous une licence Creative Commons.