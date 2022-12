Ceux de l’Angleterre à surveiller en 2023 alors qu’ils visent la gloire des cendres et de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Les femmes d’Angleterre ont manqué de peu les grands événements de 2022, perdant contre l’Australie en finale de la Coupe du monde des 50 ans et plus, puis subissant une sortie en demi-finale contre l’Inde aux Jeux du Commonwealth.

Mais une nouvelle année présente de nouvelles opportunités – la chance de remporter la Coupe du monde T20 pour la première fois depuis 2009 et de regagner les Cendres d’Australie pour la première fois depuis 2014.

Avant la Coupe du monde T20 en Afrique du Sud en février, puis les Cendres à domicile en juin et juillet – tous deux en direct sur Sky Sports – nous examinons les jeunes talents qui pourraient s’avérer essentiels pour l’Angleterre…

Sophie Ecclestone, la joueuse classée n ° 1 au cricket T20I et ODI, révèle comment elle s’attaque au bowling de la mort



Sophie Eclestone (23)

La spinneuse du bras gauche Ecclestone, une vétéran de plus de 120 apparitions internationales, a fait ses débuts en Angleterre à l’âge de 17 ans et est devenue l’une des meilleures quilleurs du jeu, atteignant le sommet des deux tournois d’un jour. classements internationaux et T20 internationaux. Ecclestone est une preneuse de guichet fréquente mais aussi incroyablement économique, comme elle l’a prouvé lors d’un récent ODI contre les Antilles à Antigua lorsque ses chiffres indiquaient 3-9 sur neuf overs, avec six jeunes filles. Son bâton d’ordre inférieur est également devenu crucial, avec la frappeuse polyvalente qui a battu 26 courses contre l’Afrique du Sud l’été dernier – son assaut avec trois quatre et deux six.

Image:

L’adolescente Alice Capsey est un élément clé des équipes anglaises de balle blanche





Alice Capsey (18)

Capsey commencera l’année en réhabilitant une épaule disloquée qu’elle a subie sur le terrain lors de la tournée des Antilles, mais l’Angleterre garde l’espoir qu’elle sera de retour à temps pour la Coupe du monde T20. L’adolescente semblait avoir cloué la place n ° 3 du côté T20 – c’était à partir de cet endroit où elle a frappé son premier cinquantenaire international et n’a réussi à faire des doubles chiffres que deux fois en neuf coups – alors qu’elle a été promue à la position d’ouverture en l’équipe ODI par l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre Jon Lewis avant sa blessure de fin de tournée. Avec Lewis voulant que l’Angleterre joue une marque de cricket agressive semblable à l’équipe masculine, le dynamisme de Capsey sera vital. C’est aussi une off-spinner plus que pratique et un véritable fil conducteur sur le terrain.

Retour sur certaines des meilleures performances au bâton de Sophia Dunkley dans un maillot anglais



Sophie Dunkley (24)

Comme Ecclestone, Dunkley est désormais une habituée des trois formats, marquant ses débuts au ballon rouge en 2021, lorsqu’elle est devenue la première femme noire à jouer au test de cricket pour l’Angleterre, avec un demi-siècle. Depuis l’été dernier, elle est l’ODI No 3 de l’Angleterre, atteignant un premier siècle contre l’Afrique du Sud, et deux années cinquante à cette époque, alors qu’elle ouvre dans les internationaux T20 après avoir poussé Tammy Beaumont à être la partenaire de Danni Wyatt au sommet. Dans la perspective des Ashes, qui comprendront un match test de cinq jours, Dunkley visera à améliorer son record contre l’Australie. Son meilleur score contre les Southern Stars jusqu’à présent est de 45 en huit manches dans les formats balle rouge et balle blanche.

Bowled ‘er! Issy Wong a renvoyé Laura Wolvaardt avec une beauté lors de ses débuts en test pour l’Angleterre cet été



Issy Wong (20)

Le quilleur rapide est difficile à manquer avec ses coupes de cheveux funky et sa personnalité contagieuse et travaille maintenant sur des frappeurs internationaux après avoir fait ses débuts en test, ODI et T20I pour l’Angleterre en 2022. Wong, qui vise à devenir la première femme à jouer à 80 mph, a prospéré lors de son test contre l’Afrique du Sud en juin, nettoyant l’ouvreuse de Proteas Laura Wolvaardt avec un superbe soutien pour remporter son premier guichet international, puis en prenant deux autres dans la deuxième manche des touristes pour mettre l’Angleterre en position de force pour pousser pour la victoire avant que la météo n’intervienne. Wong, considérée comme le successeur à long terme de Katherine Brunt, a été retirée du Big Bash en raison d’un problème de dos mineur, alors qu’elle a fait une apparition solitaire aux Antilles en raison d’un problème de quad.

Image:

Lauren Bell impressionnée pour l’Angleterre dans les Caraïbes en décembre (Crédit photo – CWI Media)





Lauren Bell (21)

Si Wong est le nouveau Brunt, alors Bell est la nouvelle Anya Shrubsole – habile, précise et avec un cerceau échangiste. La couturière, surnommée The Shard en raison de sa taille, a rejoint Wong pour faire ses débuts en test, T20 et ODI en 2022 et a joué lors de la récente tournée en balle blanche des Antilles, ramassant 14 guichets sur cinq matchs dans l’ODI et le T20I. formats, y compris deux parcours à quatre guichets. Dunkley dit que son coéquipier de Southern Brave peut devenir le “leader” de l’attaque de bowling dans les années à venir et que l’Australie aura certainement les mains pleines contre elle en 2023.

