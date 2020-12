Des séquences vidéo ont émergé montrant le moment exact où un camping-car a explosé dans le centre-ville de Nashville, Tennessee. L’explosion a apparemment été précédée d’un avertissement préenregistré, exhortant les passants à évacuer.

L’explosion s’est produite vers 6 h 30, heure locale, près de la deuxième avenue, selon la police de la ville, qui a répondu à un appel de « coups de feu » dans la région et a vu un camping-car qu’elle jugeait suspect. Lorsqu’une escouade anti-bombe est arrivée sur les lieux, le véhicule a explosé, dans ce que la police a décrit comme un «Acte intentionnel».

Aussi sur rt.com Une énorme explosion réveille Nashville, Tennessee, le matin de Noël (VIDEOS)

Des témoins ont déclaré aux médias locaux qu’un message audio avait été diffusé à partir d’un haut-parleur du camping-car avant l’explosion. La voix d’une femme aurait compté jusqu’à zéro, tout en avertissant quiconque à portée de voix «Évacuez maintenant.»

Des séquences vidéo ont depuis émergé dans lesquelles l’avertissement effrayant peut clairement être entendu. Les images ont également capturé le moment exact de l’explosion du VR et la dévastation que l’explosion a laissée derrière.

La police a déclaré aux médias locaux qu’elle enquêtait sur les informations faisant état de l’enregistrement.

Le fait que la police se trouvait à proximité au moment de l’explosion et avait répondu à un appel concernant des coups de feu dans la région est un autre facteur de confusion. Des officiers et des agents fédéraux enquêtent actuellement sur l’incident et le président Donald Trump a été informé de la situation.

© Twitter / Service d’incendie de Nashville (@NashvilleFD)



Heureusement, l’explosion n’a blessé que trois personnes, selon les derniers rapports. Les trois ont été transportés à l’hôpital, mais aucune de leurs blessures n’a été signalée comme critique.

© Twitter / Service d’incendie de Nashville (@NashvilleFD)



Les bâtiments le long de la Second Avenue ont cependant été gravement endommagés et les équipes de pompiers restent sur les lieux, débarrassant la rue des débris et des débris.

Images de la scène de la 2e avenue nord alors que plusieurs agences continuent de travailler et d’enquêter sur une explosion plus tôt ce matin. pic.twitter.com/5g40RhwNNl – Service d’incendie de Nashville (@NashvilleFD) 25 décembre 2020

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!