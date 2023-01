Cette vue aérienne des collines depuis le vol Delhi-Kullu vous donnera envie de réserver votre billet maintenant

La nature ne manque jamais de décevoir. Une vidéo montrant une vue spectaculaire depuis un vol est devenue virale sur Internet. Le clip, partagé à l’origine par la photographe Ishita Kaul, montre des vues aériennes d’un vol de Delhi à Kullu. Une région montagneuse peut être vue couverte de nuages. La zone vallonnée est divisée en deux sections par un plan d’eau qui la sépare du centre. Avec la vidéo, la légende disait: “Magnifique vue matinale de l’Himachal Pradesh capturée de Delhi au vol Kullu.”

La vidéo a amassé plus de 9 millions de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été hypnotisés en regardant à quel point la nature est belle vue d’en haut. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est tellement rêveur et magnifique”.

Un autre utilisateur a écrit : « Vraiment magnifique ».

Louant la vidéo, un autre utilisateur a écrit : « Wow ! Absolument magnifique.”

Plus tôt, une capture d’un magnifique coucher de soleil à Bangalore est devenue virale sur Internet. C’était un régal pour tous les amoureux de la nature. Il a démontré à quel point des moments délicieux, une fois capturés, peuvent se perpétuer pendant des générations. L’utilisateur de Twitter a partagé une courte vidéo d’un avion volant au coucher du soleil de Bengaluru. La vue de l’avion passant devant la boule de feu était époustouflante, et elle a captivé les internautes. La légende disait également: “Un beau coucher de soleil à Bangalore aujourd’hui.” La vidéo a recueilli plus de 593 000 vues à ce jour.

Dans un cas similaire, une vidéo d’un atterrissage nocturne d’un Boeing 777 a été largement partagée en ligne. La vue imprenable sur l’avion qui s’apprêtait à atterrir dans un aéroport a laissé les internautes sans voix. La vidéo montre la piste recouverte de feux nécessaires pour des atterrissages en toute sécurité pendant les heures de faible luminosité. On dirait que toutes les étoiles ont envahi le sol.

La vidéo a recueilli plus de 202 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

