Cette voiture nettoie l’atmosphère pendant la conduite

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Il est difficile d’imaginer un monde dans lequel conduire votre voiture réduise réellement votre empreinte carbone. Mais un groupe d’étudiants des Pays-Bas a construit une voiture électrique qu’ils appellent le premier véhicule au monde à empreinte carbone négative.

ZEM, ou mobilité zéro émission, est un véhicule prototype conçu et construit par 35 étudiants de l’Université de technologie d’Eindhoven. Grâce à une paire de dispositifs de capture de carbone derrière la grille avant, ZEM absorbe le C02 pendant qu’il roule. Les étudiants disent qu’il peut collecter environ 4,5 livres de carbone pour chaque 20 000 miles parcourus (un arbre mature capture environ 48 livres de carbone, en moyenne par an). Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment la technologie fonctionne. Une fois les filtres pleins, ils peuvent être vidés et le charbon pourrait être réutilisé comme carburant (ou, selon l’équipe, même pour faire de la bière).

John Kim/Crumpe



Bien que les véhicules électriques n’émettent pas de dioxyde de carbone sur la route, le processus de production de leurs batteries au lithium peut générer de grandes quantités de carbone. Le carbone est également souvent émis lors de la production de l’électricité qui alimente en fin de compte les batteries d’un véhicule électrique. C’est là, selon les étudiants d’Eindhoven, que les filtres à charbon de ZEM peuvent compenser son empreinte carbone.

“Lorsque ces filtres peuvent être fabriqués de manière modulaire, ils peuvent être mis en œuvre dans chaque type de véhicule, chaque type de transport.” L’étudiant d’Eindhoven, Lars Holster, a déclaré à CNET.

TUecomotive



Des panneaux solaires sur le toit et le capot fournissent à huit batteries au lithium environ 15 % de la puissance de ZEM. Il y a aussi une connexion enfichable traditionnelle derrière la plaque d’immatriculation arrière. L’équipe a mis en œuvre une technologie de charge bidirectionnelle, afin que le ZEM puisse être utilisé comme générateur pour alimenter les appareils d’une maison.

Les étudiants ont conçu le véhicule pour qu’il soit durable tout au long de son cycle de vie. La carrosserie est imprimée en 3D à partir de plastiques recyclés, qui peuvent être déchiquetés et réutilisés à la fin de la vie de la voiture. L’intérieur est fabriqué à partir d’ananas, tandis que le tableau de bord provient d’huiles de cuisson recyclées.

“ZEM est, à notre connaissance, la voiture la plus durable au monde à l’heure actuelle.” dit Holster.

John Kim/Crumpe



L’équipe n’a pas l’intention de vendre ZEM (bien que les membres espèrent breveter sa technologie de capture du carbone). Ils disent qu’ils espèrent que le véhicule prototype pourra inspirer les constructeurs automobiles et d’autres leaders de l’industrie à s’appuyer sur l’idée. “Ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe de 35 étudiants de premier cycle, une grande entreprise avec un département complet d’ingénieurs brillants peut faire bien mieux”, a déclaré Holster.

Captage du carbone devrait devenir une grande entreprise dans les prochaines années. Les analystes prédisent que ce sera un Industrie de 7 milliards de dollars d’ici 2028.