Cette ville souterraine en Australie a été découverte par un jeune de 14 ans

Il existe d’innombrables villes dans le monde qui sont connues pour leurs caractéristiques uniques. Coober Pedy, une ville isolée du sud de l’Australie, est l’un de ces endroits, célèbre pour son magnifique habitat souterrain. Mais il y a plus à cet endroit que ses beaux paysages. Le nom de la ville vient de l’expression « kupa-piti », qui signifie « homme blanc dans un trou » ou « trou d’eau ». Comme son nom l’indique, le canton est plein de trous, qui ont été creusés par des hommes blancs. En fait, la majeure partie de la ville vit encore dans ces trous. La majeure partie de Coober Pedy vit sous les grès de l’arrière-pays.

Un autre fait intéressant à propos de Coober Pedy est qu’il a été découvert par un enfant de 14 ans qui s’ennuyait. En 1914, à 500 miles au nord d’Adélaïde et au milieu de nulle part, un garçon nommé Willie Hutchison s’est égaré pour regarder autour de lui alors qu’il était resté au camp, tandis que son père et d’autres hommes cherchaient de l’or.

Lorsque les hommes sont revenus au camp vide, ils ont été alarmés et sont partis à la recherche de Willie. Le garçon s’est présenté plus tard dans la nuit avec un énorme sac d’opales (une pierre précieuse) en bandoulière. Depuis lors, 70% des opales du monde sont extraites autour de Coober Pedy. Cette ville est donc également connue comme la «capitale mondiale de l’opale».

Coober Pedy compte environ 2 500 habitants. Il est entièrement équipé de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d’une ville. D’un cinéma, d’un terrain de golf, de complexes commerciaux à des ménages, on peut tout trouver dans cette ville souterraine. Mais ici, l’eau se fait rare. Sa seule source est le Grand Bassin Artésien, qui se trouve à environ 24 kilomètres de l’endroit.

Les résidents ont commencé à extraire l’opale après la Première Guerre mondiale; et au fur et à mesure que l’exploitation minière s’est installée dans une entreprise stable, mais moins florissante, les habitants de la ville ont commencé à s’installer dans les mines abandonnées. Aujourd’hui, plusieurs maisons se trouvent sous terre à Coober Pedy avec toutes les commodités telles que l’eau, Internet et l’électricité.

