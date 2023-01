Cette ville russe a enregistré des températures de -50 degrés cette semaine

Les températures ont plongé à moins 50 degrés Celsius cette semaine à Iakoutsk lors d’une vague de froid anormalement longue dans la ville sibérienne connue comme la plus froide de la planète.

Située à 5 000 km à l’est de Moscou sur le pergélisol de l’Extrême-Orient russe, les habitants de la cité minière voient souvent le thermomètre descendre régulièrement bien en dessous de moins 40.

“Vous ne pouvez pas le combattre. Soit vous vous adaptez et vous vous habillez en conséquence, soit vous souffrez”, a déclaré Anastasia Gruzdeva, à l’extérieur avec deux écharpes, deux paires de gants et plusieurs chapeaux et capuches.

Une vue montre un marché en plein air par une journée glaciale à Iakoutsk, en Russie

“Vous ne sentez pas vraiment le froid dans la ville. Ou peut-être que c’est juste le cerveau qui vous y prépare et vous dit que tout est normal”, a-t-elle ajouté dans la ville enveloppée de brume glacée.

2 vendeurs de poisson posent pour une photo sur un marché en plein air par une journée glaciale à Iakoutsk, en Russie

Un autre habitant, Nurgusun Starostina, qui vend du poisson congelé sur un marché sans avoir besoin d’un réfrigérateur ou d’un congélateur, a déclaré qu’il n’y avait pas de secrets particuliers pour faire face au froid.

“Habillez-vous simplement chaudement”, a-t-elle dit. “En couches, comme un chou !”

