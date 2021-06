Cette ville japonaise utilise les leçons du tsunami pour accélérer les vaccinations contre le Covid-19

Tamio Hayashi, 77 ans, doutait qu’il puisse jamais naviguer sur les systèmes Internet mis en place pour s’inscrire aux vaccins COVID-19 dans la majeure partie du Japon. Il détestait l’idée d’utiliser les systèmes « gênants » qui sont tombés en panne et ont déconcerté d’autres résidents plus âgés, entravant la poussée de vaccination du Japon. au Japon, où les autorités s’empressent de vacciner la population âgée vulnérable avant le début des Jeux olympiques d’été dans seulement six semaines.

« Ce chemin est génial », a déclaré Hayashi à Reuters après que lui et sa femme aient reçu leur deuxième dose dans un gymnase local. « Vous recevez juste un avis qui dit de venir tel ou tel jour. »

Soma, une ville rurale à 240 kilomètres (150 miles) au nord de Tokyo qui a été dévastée par le tremblement de terre et le tsunami de 2011, a devancé la plupart du pays en matière de vaccination en tenant compte des leçons tirées de la catastrophe d’il y a dix ans.

Le Japon est loin derrière les autres économies avancées en matière de vaccination de sa population – 12% ont reçu au moins une injection, selon un tracker de Reuters, par rapport à la France, la deuxième puissance industrielle du Groupe des Sept à 42%, et la plus avancée, Canada, à 63 %.

L’approche agile et locale de Soma évite les systèmes de réservation et les efforts fragmentés communs à travers le Japon. La ville a vacciné 84% de ses personnes âgées – contre environ 28% à l’échelle nationale – injecte désormais les jeunes générations et vise à atteindre des personnes aussi jeunes que 16 d’ici la fin juillet, juste au moment où les Jeux olympiques commencent.

Le Premier ministre Yoshihide Suga souhaite que la population âgée du Japon soit complètement vaccinée d’ici juillet et tous les adultes d’ici novembre. Mais cela nécessitera d’augmenter le nombre de tirs à un million par jour par rapport au pic jusqu’à présent d’environ 700 000.

Une partie du succès de Soma est due à sa petite population de 35 000 habitants, ce qui permet d’atteindre plus facilement les habitants de la ville de la côte Pacifique de la préfecture de Fukushima que le personnel médical surchargé des zones urbaines géantes.

Mais la ville réussit également là où une grande partie du Japon n’a pas réussi à cause des douloureuses leçons du tsunami qui a tué 450 habitants de la ville alors qu’il balayait 4 kilomètres (2,5 miles) à l’intérieur des terres.

Cette catastrophe a appris à Soma l’importance d’élaborer et de communiquer des plans clairs, de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la santé locaux, de rassembler les personnes touchées dans des endroits concentrés – et de ne pas attendre qu’un plan vienne de Tokyo – a déclaré le vice-maire Katsuhiro Abe.

« Je ne sais pas si vous diriez que nous n’aurions pas pu faire cela sans le tremblement de terre », a déclaré Abe. « Mais ce programme de vaccination vient en conjonction avec l’expérience du gouvernement de la ville et des personnes qui viennent ensemble pour faire face à cela pendant ces 10 années. »

Le Japon a évité l’énorme nombre de cas de COVID-19 et le nombre de morts observés dans de nombreux pays, mais le début à la mi-février de son déploiement de vaccins a été plus tardif que la plupart et a été initialement entravé par la rareté des stocks de vaccins importés.

La répartition était alors inégale, tandis que les systèmes de réservation tombaient en panne ou confondaient les personnes âgées priorisées pour les prises de vue.

Les dirigeants et les médecins de Soma, s’appuyant sur les leçons de 2011, ont commencé à rédiger des plans et à organiser des exercices de vaccination en décembre, des mois avant l’approbation des vaccins.

La ville a mis en place un centre de vaccination central, conservant la main-d’œuvre médicale. Les résidents ont été appelés par pâté de maisons, aucune réservation nécessaire, et la ville a envoyé des bus pour ceux qui ne pouvaient pas voyager seuls.

Après la catastrophe précédente, les voisins de Soma savent qu’ils doivent veiller les uns sur les autres, tandis que les responsables de la ville sont habitués à passer du travail de bureau à la gestion de crise, a déclaré Abe, un résident de longue date de Soma.

Les citadins sont rapidement transportés vers les zones d’attente et les projections, puis vers une zone cloisonnée pour leurs prises de vue.

Lorsque certains patients plus âgés se sont énervés lorsqu’on leur a demandé de tourner à gauche ou à droite pour leurs injections, le personnel a improvisé avec des affiches de dessins animés sur les murs : faites face au lapin pour une injection dans votre bras droit, tournez-vous vers le chien pour le faire entrer dans le bras gauche.

« La stratégie doit être adaptée à chaque culture et contexte locaux », a déclaré Kenji Shibuya, qui a démissionné ce printemps de son poste de directeur de l’Institute for Population Health du King’s College de Londres pour aider à mener la campagne de vaccination COVID-19 de Soma.

« C’est une guerre », a déclaré Shibuya, un critique persistant de la gestion par le Japon de la pandémie.

Il a déclaré que la meilleure chose que le gouvernement puisse faire est de fournir un approvisionnement constant de vaccins et de fournitures aux municipalités – et de laisser le reste aux personnes sur le terrain.

