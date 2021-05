Cette ville japonaise a dépensé sa subvention Covid-19 sur un calmar géant d’une valeur de près de Rs 1,83 Crore

Une ville de pêcheurs japonaise éloignée a déclenché un débat après avoir dépensé des fonds de secours contre les coronavirus pour une statue de calmar géant qui a coûté près de 250000 dollars dans une tentative controversée de stimuler le tourisme post-pandémique. L’immense monument rose aux tentacules déployées a été dévoilé en mars par la ville côtière de Noto, dans le centre du Japon, comme un fier clin d’œil à sa délicatesse locale. Il a coûté environ 27 millions de yens (247 000 dollars) et a été principalement financé par une subvention fiscale nationale pour aider les communautés touchées financièrement par les restrictions de Covid-19. Malgré le débat en ligne sur le bien-fondé des dépenses publiques, les responsables locaux ont déclaré qu’ils espéraient que l’installation à une halte routière piquerait l’intérêt des voyageurs chez eux et à l’étranger.

«Le tourisme dans notre ville a été gravement endommagé par le coronavirus. Nous voulions faire quelque chose pour soutenir les industries locales », y compris la promotion de la pêche au calmar, a déclaré jeudi à l’AFP un responsable de la mairie de Noto.

Outre l’impact des restrictions frontalières du Japon et des appels à limiter les voyages intérieurs au cours de l’année écoulée, l’économie de la ville a également été affectée par les récentes mauvaises prises, a-t-il ajouté.

De nombreuses personnes sont venues voir le monument de 13 mètres (43 pieds) cette semaine lors d’une série de jours fériés, a déclaré le responsable, avec des enfants jouant dessus et des adultes prenant des photos originales pour les médias sociaux.

Mais certaines personnes en ligne étaient moins ravies par la statue à 10 tentacules.

VIDÉO: Un village de pêcheurs japonais éloigné a déclenché un débat après avoir dépensé des fonds de secours contre le coronavirus pour une statue de calmar géant qui a coûté près de 250000 $ dans une tentative controversée de stimuler le tourisme post-pandémique pic.twitter.com/rwDZohifak– Agence de presse AFP (@AFP) 7 mai 2021

«C’est trop surréaliste. Ce qui n’est pas clair non plus, c’est pourquoi cela s’est qualifié pour la subvention », a écrit un utilisateur de Twitter en japonais.

«Il est erroné de dépenser des impôts sur un article non urgent et inutile. Le maire et les politiciens locaux devraient payer pour cela », a déclaré un autre.

Mais d’autres étaient favorables. «Ma fille y ira pour un pique-nique à l’automne. J’espère qu’ils ne l’enlèveront pas », a tweeté une personne.

