Cette ville est saluée comme un succès en matière de vaccination. Est-ce que cela peut perdurer ?

LOUISVILLE, Ky. (AP) — Le premier jour d’école à la Newcomer Academy, Maikel Tejeda a été emmené à la bibliothèque de l’école. L’élève de 7e année ne savait pas pourquoi. Il a vite compris le message : on lui faisait des vaccins de rattrapage. Cinq d’entre eux.

« Je n’ai pas de problème avec ça », a déclaré le jeune homme de 12 ans, qui a quitté Cuba au début de cette année.

De l’autre côté de la bibliothèque, un groupe de responsables municipaux, étatiques et fédéraux se sont réunis pour célébrer la clinique scolaire et la ville. Les taux de vaccination des enfants aux États-Unis étant inférieurs aux objectifs, Louisville et l’État ont été salués comme des réussites : le taux de vaccination des enfants de maternelle du Kentucky a augmenté de 2 points de pourcentage au cours de l’année scolaire 2022-2023 par rapport à l’année précédente. Le taux pour le comté de Jefferson, qui comprend Louisville, a augmenté de 4 points de pourcentage.

« Le progrès est un succès », a déclaré le Dr Mandy Cohen, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Mais ces progrès n’ont pas duré. Taux de vaccination à l’entrée dans les écoles du Kentucky a glissé l’année dernièreLe taux du comté de Jefferson a également baissé. Et les taux du comté et de l’État restent bien inférieurs à la moyenne. seuils cibles.

Cela soulève la question : si c’est à cela que ressemble le succès, qu’est-ce que cela dit de la capacité du pays à empêcher les infections importées de se transformer en épidémies communautaires ?

Les responsables locaux pensent pouvoir atteindre les seuils d’immunité collective, mais ils reconnaissent les défis qui incluent un financement limité, la désinformation et des règles bureaucratiques bien intentionnées qui peuvent décourager les médecins d’administrer des vaccins aux enfants.

« Nous sommes en train de combler l’écart », a déclaré Eva Stone, qui gère les services de santé du système scolaire du comté depuis 2018. « Nous ne comblons pas l’écart très rapidement. »

Baisse des taux de vaccination

Les experts en santé publique se concentrent sur les taux de vaccination des enfants de maternelle, car les écoles peuvent être des foyers de prolifération de germes et une rampe de lancement pour les épidémies communautaires.

Pendant des années, ces taux étaient élevés, en grande partie à cause des obligations qui exigeaient des vaccinations essentielles comme condition de fréquentation scolaire.

Mais ces dernières années, les chiffres ont baissé. Lorsque la COVID-19 a commencé à frapper durement les États-Unis en 2020, les écoles ont été fermées, les visites chez les pédiatres ont diminué et la tenue des registres de vaccination s’est effondrée. Parallèlement, de plus en plus de parents ont remis en question les vaccinations infantiles de routine qu’ils avaient l’habitude d’accepter automatiquement, un effet que les experts attribuent à la désinformation et à la le schisme politique qui a émergé autour des vaccins contre la COVID-19.

Un sondage Gallup publié le mois dernier a révélé que 40 % des Américains ont déclaré qu’il était extrêmement important pour les parents de faire vacciner leurs enfants, contre 58 % en 2019. Parallèlement, une récente étude de l’Université de Pennsylvanie enquête Une étude menée auprès de 1 500 personnes a révélé qu’environ 1 adulte américain sur 4 pense que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole provoque l’autisme, malgré l’absence de preuve médicale à ce sujet.

Tout cela a conduit davantage de parents à demander des exemptions aux vaccinations d’entrée à l’école. Le CDC n’a pas encore communiqué de données nationales pour l’année scolaire 2023-2024, mais la proportion d’élèves de maternelle américains exemptés des exigences de vaccination scolaire l’année précédente frapper un record de 3 %.

Au total, 93 % des élèves de maternelle ont reçu les vaccins requis pour l’année scolaire 2022-2023. Le taux était de 95 % dans les années précédant la pandémie de COVID-19.

Les autorités craignent que la baisse des taux de vaccination n’entraîne des épidémies.

Les quelque 250 cas de rougeole aux États-Unis signalés jusqu’à présent cette année Les cas sont les plus nombreux depuis 2019, et l’Oregon connaît sa plus grande épidémie depuis plus de 30 ans.

Le Kentucky connaît sa pire épidémie de coqueluche – une autre maladie évitable par la vaccination – depuis 2017. À l’échelle nationale, près de 14 000 cas ont été signalés cette année, le plus depuis 2019.

Convaincre les parents

La recrudescence de la coqueluche est un signal d’alarme mais aussi une opportunité, estime Kim Tolley, une historienne californienne qui a écrit l’année dernière un livre sur la vaccination des écoliers américains. Elle appelle à une campagne de relations publiques pour « rallier tout le monde » à l’amélioration de la vaccination.

Une grande partie du débat sur l’augmentation des taux de vaccination se concentre sur les campagnes conçues pour sensibiliser les parents à l’importance de vacciner leurs enfants, en particulier ceux qui hésitent à faire vacciner leurs enfants.

Mais les experts tentent encore de déterminer quel type de message est le plus efficace : est-il préférable, par exemple, de dire « vacciner » ou « immuniser » ?

Une grande partie des messages sont influencés par les commentaires de petits groupes de discussion. Il en ressort que certaines personnes font moins confiance aux responsables de la santé et même à leurs propres médecins qu’auparavant. Une autre conclusion est qu’elles font entièrement confiance à leurs propres sentiments à l’égard des vaccins et à ce qu’elles ont vu dans les recherches sur Internet ou entendu d’autres sources.

« Leur excès de confiance est difficile à éradiquer. Il est difficile de trouver des failles dans ce processus », a déclaré Mike Perry, qui a dirigé des groupes de discussion pour le compte d’un groupe appelé Public Health Communications Collaborative.

Mais beaucoup de gens semblent faire davantage confiance aux anciens vaccins. Et ils semblent au moins curieux d’informations qu’ils ne connaissaient pas, notamment l’histoire de la recherche sur les vaccins et les dangers des maladies contre lesquelles ils ont été créés, a-t-il déclaré.

Certaines communications récentes du CDC adoptent une approche douce.

Un exemple est une publicité sur les médias numériques qui représente un garçon jouant avec un jouet Tyrannosaurus rex. La légende dit : « Il pense que « diphtérie » est le nom d’un dinosaure. » C’est une tentative d’utiliser l’humour tout en envoyant un message selon lequel les enfants ne savent plus grand-chose sur les infections qui étaient autrefois des menaces courantes – et il vaut mieux que cela reste ainsi.

Améliorer l’accès

Dolores Albarracin a étudié les stratégies d’amélioration de la vaccination dans 17 pays et a constaté à plusieurs reprises que la stratégie la plus efficace consiste à faciliter la vaccination des enfants.

« Dans la pratique, la plupart des gens ne se font pas vacciner simplement parce qu’ils n’ont pas d’argent pour prendre le bus » ou ont d’autres difficultés à se rendre à leurs rendez-vous, a déclaré Albarracin, directeur de la division des sciences de la communication au sein de l’Annenberg Public Policy Center de Penn.

C’est un problème à Louisville, où les autorités affirment que peu de médecins vaccinent les enfants inscrits à Medicaid et encore moins les enfants sans assurance maladie. Une analyse réalisée il y a quelques années indiquait qu’un enfant sur cinq (soit environ 20 000 enfants) n’était pas à jour de ses vaccinations et que la plupart d’entre eux étaient pauvres, a déclaré Stone, le responsable de la santé scolaire du comté.

Un programme fédéral vieux de 30 ans appelé Vaccins pour les enfants paie les vaccinations des enfants éligibles à Medicaid ou qui n’ont pas l’assurance pour les couvrir.

Mais lors d’une réunion avec le directeur du CDC le mois dernier, les responsables de la santé de Louisville ont déploré que la plupart des médecins locaux ne participent pas au programme en raison des formalités administratives et autres tracas administratifs. Et il peut être difficile pour les patients d’obtenir le temps et le transport nécessaires pour se rendre chez les quelques dizaines de prestataires de Louisville qui participent.

Le système scolaire a tenté de combler cette lacune. En 2019, il a déposé une demande pour devenir fournisseur de vaccins VFC et a progressivement mis en place des cliniques de vaccination.

L’année dernière, des séances de vaccination ont été organisées dans presque toutes les 160 écoles et cette année, elles sont reconduites. La première a eu lieu à la Newcomer Academy, où de nombreux élèves immigrants en retard dans leurs vaccinations sont intégrés dans le système scolaire.

Cela a été un véritable défi, a déclaré Stone. Le financement est très limité. Il existe des obstacles bureaucratiques et un afflux croissant d’enfants d’autres pays qui ont besoin de vaccins. Il faut se rendre plusieurs fois chez un médecin ou dans une clinique pour recevoir une série de vaccins. Et puis il y a l’opposition : les annonces de vaccination dans les cliniques ont tendance à susciter des commentaires haineux sur les réseaux sociaux.

Mais il y a aussi beaucoup de soutien. Le département de santé local et les écoles d’infirmières sont des partenaires essentiels, et les dirigeants municipaux soutiennent l’initiative.

Lors de la récente célébration de la vaccination, le maire Craig Greenberg a reconnu les problèmes d’accès et le fait que les vaccinations sont devenues politisées.

Mais « pour moi, il n’y a rien de politique dans l’amélioration de la santé publique, dans l’amélioration de la santé de nos enfants », a déclaré Greenberg, un démocrate. « Il ne devrait pas y avoir de débat à ce sujet. »

