Cette ville espagnole est le lieu n ° 1 pour vivre et travailler à l’étranger

Valence, en Espagne, est la ville n ° 1 où les expatriés souhaitent vivre et travailler à l’étranger en 2022, selon une enquête menée auprès de plus de 12 000 répondants de InterNationsune communauté d’expatriés en ligne avec plus de 4,5 millions de membres dans le monde.

Troisième plus grande ville d’Espagne, Valence a également été nommée la Capitale mondiale du design de l’année pour ses vastes merveilles architecturales qui s’étendent Sites du patrimoine mondial de l’Unesco aux cathédrales gothiques du 13ème siècle au futuriste Cité des Arts et des Sciences complexe. C’est le berceau de la paella, à proximité de plusieurs plages de sable et dispose d’un certain nombre de bars, cafés et clubs pour une vie nocturne florissante.

Parmi les expatriés, Valence occupe la première place pour être “un endroit sûr avec un excellent climat, une vie nocturne et une culture dynamiques, un environnement urbain agréable et de grandes opportunités de voyage” tout en étant “assez abordable”, déclare Malte Zeeck, fondateur d’InterNations.

Un faible coût de la vie en fait un endroit particulièrement attrayant pour les retraités qui souhaitent s’installer à l’étranger, dit Zeeck. Et pour ceux qui sont encore sur le marché du travail, il est assez facile pour les travailleurs distants d’autres pays de l’Union européenne de s’installer en Espagne sans demander de visa ou de permis de travail.

Il pourrait également devenir le prochain grand hotspot pour les nomades numériques non européens à déménager.

Le parlement espagnol a récemment adopté la soi-disant Loi sur les startupsdestiné à stimuler l’entrepreneuriat et diversifier l’économie, ce qui comprend la création d’un nouveau type de visa pour les nomades numériques dont le lancement est prévu en janvier 2023.

Il est probable que les titulaires de visa pourront travailler dans le pays jusqu’à cinq ans, après quoi ils pourront demander la résidence permanente, Rapports d’initiés. Pour être éligibles, les nomades numériques devraient gagner environ 2 000 € (environ 2 069 $) par mois, recevoir au moins 80 % de leurs revenus d’une entreprise située en dehors de l’Espagne et payer un impôt sur le revenu réduit de 15 % ( en baisse par rapport aux 24% habituels).

Les visas nomades numériques se multiplient dans le monde entier – dans près de 50 pays, par une estimation — notamment au Portugal, au Mexique, en Croatie, en Indonésie, en Colombie, en Afrique du Sud et en Namibie, pour n’en citer que quelques-uns.

Parmi les 50 villes incluses dans l’analyse InterNations, Valence se classe également au premier rang pour avoir les expatriés les plus heureux au monde : 85 % des expatriés y sont satisfaits de la vie en général, contre 71 % de la moyenne mondiale ; et 76 % des personnes travaillant à Valence sont satisfaites de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, contre 62 % de la moyenne mondiale.

L’enquête, menée en février 2022 et publiée cette semaine, a demandé aux expatriés d’évaluer leur satisfaction dans cinq catégories principales, y compris la qualité de vie (comme un environnement sain et un transport en commun robuste), la facilité d’installation (une telle convivialité des résidents locaux), les finances personnelles (comme l’accès à des soins de santé abordables), le travail à l’étranger (comme la sécurité de l’emploi et une économie locale stable) et les “essentiels pour les expatriés”, qui couvrent la vie numérique, les options de logement, les barrières linguistiques et les relations avec le gouvernement local et l’administration Tâches.

Vérifier:

Le top 10 des villes où vivre et travailler à l’étranger cette année

Le nouveau visa nomade numérique du Portugal vient de faciliter le travail à distance depuis une plage européenne

Les emplois à distance ont triplé pendant la pandémie – voici les 10 meilleures entreprises qui embauchent pour eux

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire