Cette ville emblématique avec une scène musicale dynamique est désormais l’endroit le plus dangereux où vivre en Amérique

Memphis, dans le Tennessee, autrefois connue pour sa musique blues, soul et rock’n’roll, est désormais devenue un paradis pour le crime et la toxicomanie.

UN étude by WalletHub a désigné la ville du Sud comme la ville la plus dangereuse où vivre en Amérique parmi les 182 villes étudiées.

Le ministère de la Justice des États-Unis déclaré que ce métro autrefois florissant compte le plus grand nombre d’homicides – 129 au premier semestre 2024.

En dehors de cela, 167 viols, 1 028 vols et 3 763 incidents de voies de fait graves ont été signalés au cours du premier semestre 2024 à Memphis.

Ce haut lieu culturel a également un taux de criminalité de 98 incidents pour 1 000 habitants, ce qui est significativement plus élevé. plus élevé par rapport dans de nombreuses autres villes du pays.

Les cas de crimes violents sont également plus élevés à Memphis que la moyenne nationale – un chiffre stupéfiant de 24,37 pour 1 000 habitants.

En septembre, Justin Johnson a été coupable du meurtre du rappeur de Memphis Young Dolph en 2021 et l’a condamné à la prison à vie.

Les procureurs avaient soutenu au cours du procès que Johnson et un autre homme, Cornelius Smith, avaient ouvert le feu à l’extérieur du Cookie Shop de Makeda, où le rappeur – dont le vrai nom est Adolph Thornton Jr. – achetait des friandises pour sa mère.

Il y a deux mois, un homme et une baby-sitter ont été accusés d’avoir battu une petite fille si violemment qu’elle saignait du rectum avant sa mort.

Kiya Moore, 21 ans, et son petit ami Dejon Smith, 34 ans, ont été accusés de meurtre au premier degré après que la nièce de Moore, Kali Moore, âgée d’un an, a été retrouvée morte.

Les médecins ont déclaré qu’elle présentait une fracture du crâne et du cou, des contusions massives dans le dos et des saignements rectaux lors de l’examen de son corps.

Un examen plus approfondi a révélé une hémorragie cérébrale, un rein meurtri, des taux élevés d’enzymes dans son foie correspondant à un traumatisme abdominal et du sang dans ses poumons.

S’exprimant sur la violence globale de la ville, Chip Lupo, écrivain et analyste pour WalletHub, a noté que la seule façon pour la ville de réduire son activité criminelle serait d’investir dans ses « communautés mal desservies ».

« Les disparités économiques, l’augmentation de l’abus de drogues et la désintégration sociale ont tendance à conduire à des taux de criminalité plus élevés dans les villes tout en bas du classement », a déclaré l’expert à Newsweek.

« Améliorer la sécurité à l’échelle nationale est une tâche complexe. Un bon début serait que les décideurs politiques locaux plaident en faveur d’un investissement accru dans les communautés mal desservies par la création d’emplois, la modernisation des infrastructures et l’amélioration de l’éducation, qui peuvent toutes contribuer à atténuer les disparités et à soutenir la population à risque de la communauté », a-t-il déclaré.

« En outre, la réforme des pratiques policières en mettant l’accent sur la transparence et le renforcement des relations communautaires peut également être très utile. [if] correctement mis en œuvre», a-t-il ajouté.

L’étude a comparé plus de 180 villes sur 41 indicateurs clés de sécurité, notamment la sécurité des foyers et des communautés, comme les fusillades de masse, les meurtres, les agressions, les vols, les intoxications médicamenteuses et les décès sur la route ; les risques de catastrophe naturelle, notamment les tremblements de terre, les ouragans et les incendies de forêt ; et la sécurité financière, y compris les taux de sous-emploi, la pauvreté, les assurances et la fraude.

Outre Memphis, l’agence a également cité Détroit, Fort Lauderdale, Baton Rouge en Louisiane et la Nouvelle-Orléans parmi les autres villes dangereuses d’Amérique.