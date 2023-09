Cette ville du Sud est l’endroit n°1 pour démarrer sa propre entreprise

Le siège de méga-entreprises comme Coca Cola et Delta Airlines est également le meilleur endroit pour démarrer votre propre entreprise, selon nouvelles données LinkedIn.

Atlanta a été reconnue comme la région métropolitaine n°1 aux États-Unis avec la croissance la plus rapide d’une année sur l’autre, 92 %, du nombre de personnes créant leur propre entreprise, selon le site de recherche d’emploi.

La région métropolitaine d’Atlanta connaît une croissance « à un rythme effréné » grâce à une forte reprise de l’emploi depuis la pandémie, rapporte Fox 5 Atlanta. Et il a également été reconnu comme le lieu n°1 où les jeunes professionnels peuvent démarrer une carrière, selon un rapport de Wallethub, basé sur des mesures telles que la disponibilité des emplois, le salaire de départ moyen, le taux de chômage, le revenu annuel médian, l’abordabilité du logement et la famille. la convivialité.

Également dans le sud, Austin n°2 a connu son propre boom entrepreneurial pendant la pandémie, alors que les gens ont fui des villes chères comme San Francisco et New York, attirés par le climat chaud de la ville, le faible coût de la vie et l’absence d’impôt sur le revenu de l’État. L’année dernière, le nombre de résidents devenus fondateurs a augmenté de 84 %.

Seattle complète le top trois, avec une croissance de 75 % d’une année sur l’autre de sa communauté de fondateurs. La ville scène technologique démesurée peut constituer un terrain fertile pour les entrepreneurs souhaitant lancer leurs propres startups.

Voici les 10 métropoles qui connaissent la croissance la plus rapide du nombre de personnes créant leur propre entreprise, selon LinkedIn :

Atlanta Austin, Texas Seattle San Francisco Chicago Boston Miami-Fort Lauderdale La ville de New York Los Angeles Denver

Atlanta et Austin connaissent toutes deux beaucoup de migrations entrantes, explique George Anders, rédacteur en chef de LinkedIn, « alors que les personnes exerçant toutes sortes de professions décident que ce sont des destinations de premier ordre en termes de réussite professionnelle, familiale et sociale ». perspectives de vie professionnelle et personnelle.

Certains nouveaux arrivants peuvent devenir eux-mêmes entrepreneurs, tandis que les résidents existants peuvent également considérer les nouvelles personnes comme des clients potentiels. « Ils n’ont pas encore de restaurants ou de magasins préférés, ils sont donc plus disposés à essayer les vôtres », explique Anders.

« Ils ont également besoin d’aide pour acheter une maison, choisir une école, trouver un entrepreneur et bien plus encore », ajoute-t-il. « Cela se traduit donc par une clientèle très prometteuse sur laquelle les nouveaux entrepreneurs peuvent puiser. »

Ailleurs dans le pays, le seul représentant de la Silicon Valley – San Francisco – arrive au quatrième rang.

« Bien que la région de la baie de San Francisco reste l’un des principaux endroits au monde pour les startups technologiques, il est possible, voire probable, que les petites entreprises de la rue principale n’ouvrent pas à un rythme national », a déclaré Anders.

D’autres villes chères comme New York et Los Angeles se classent dans le top 10, mais sont dépassées en nombre par des zones où le coût de la vie est plus faible comme Chicago et Miami.

Aux États-Unis, près d’un adulte sur cinq est en train de créer une entreprise ou l’a fait au cours des trois dernières années et demie, selon le rapport Global Entrepreneurship Monitor et rapporté par le Washington Post.

L’entrepreneuriat est à son plus haut niveau depuis le début de l’enquête en 1999, et fait suite aux premières prédictions selon lesquelles les pertes d’emploi liées au Covid-19 pourraient inciter davantage de personnes à se lancer à leur compte.

Plusieurs années plus tard, « nous constatons une tendance à la hausse de l’entrepreneuriat qui se poursuit tout au long de la pandémie, et c’est un très bon signe », a déclaré Donna Kelley, professeur au Babson College et auteur principal du rapport. a déclaré au Washington Post. « Cela signifie que les entreprises introduisent des innovations, créent des emplois et contribuent à la compétitivité des États-Unis. »

