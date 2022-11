Cette ville d’Italie offre aux gens Rs 25 Lakh pour y vivre

Une ville italienne pittoresque a fait une offre unique en son genre, invitant les gens à y vivre ! La ville promet de verser de l’argent aux personnes qui souhaitent s’y installer pour créer une entreprise. Selon un rapport de CNN, Presicce, une ville de la région ensoleillée des Pouilles, en Italie, paiera 30 000 euros (environ Rs 25,1 lakh) pour acheter une maison vide et y résider.

Alfredo Palese, conseiller local de Presicce, a révélé au point de vente qu'”il y a de nombreuses maisons vides dans le centre historique construites avant 1991 que nous aimerions voir revivre avec de nouveaux résidents”.

Palese a regretté que “les vieux quartiers chargés d’histoire, d’architecture et d’art merveilleux” soient progressivement évacués.

L’incitation monétaire vise à encourager les résidents potentiels à déménager dans la ville, qui a connu une baisse du taux de natalité. Le conseiller a déclaré que les autorités avaient l’intention de commencer à accepter les demandes dans les semaines à venir, même si les termes de l’accord sont toujours en cours d’élaboration. Les personnes intéressées peuvent trouver toutes les informations nécessaires sur le site de la mairie.

Le financement sera divisé en deux parties où une partie sera consacrée à l’achat d’une maison ancienne et l’autre sera utilisée pour la relooker si nécessaire.

Palese affirme disposer de fonds supplémentaires pour garantir que le projet puisse se poursuivre pendant des années grâce à une fusion en 2019 avec une municipalité voisine pour devenir la plus grande ville de Presicce-Acquarica.

Les propriétés auraient un prix équitable. Les acheteurs obtiennent non seulement de grands terrains, mais sont également proches de belles plages et d’autres zones pittoresques.

La ville de Presicce est connue pour ses belles églises et ses ruelles sinueuses. Ces colonies offrent non seulement des vues à couper le souffle, mais aussi des plats appétissants et des oliviers parfumés.

En raison de sa proximité avec de belles plages et des eaux cristallines, c’est une destination idéale pour passer l’été.

