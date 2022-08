Cette ville déserte des États-Unis a un incendie souterrain depuis plus de 60 ans

Les villes fantômes et les villes désertes amusent les gens. Alors que la plupart des endroits dans le monde suivent les lois de la physique, certains les défient et nous laissent sans voix. Ensuite, certaines villes sont abandonnées en raison d’une calamité naturelle ou d’une catastrophe causée par des fuites chimiques ou des virus. Une ville qui a été déserte et où se déroule un phénomène défiant la physique existe aux États-Unis et que peu de gens connaissent. La ville a un feu qui brûle sous terre depuis plus de 60 ans maintenant.

Le nom de la ville est Centralia, et elle est située en Pennsylvanie, aux États-Unis. La ville de la côte est était autrefois une ville minière où les gens vivaient, mais en 1962, les activités minières ont cessé. Un incendie a fait rage dans une décharge et s’est propagé aux mines de charbon à des milliers de pieds sous la surface. Aujourd’hui encore, le feu brûle encore après 61 ans. La ville est coupée de la circulation générale et plus personne n’y vit. La ville n’est désormais connue qu’à cause de l’incendie.

Centralia n’est pas soudainement devenue vacante. Les gens ont lentement quitté cet endroit pendant des décennies et en 2020, l’endroit était complètement désert. À son apogée en 1890, environ 2 700 personnes y vivaient. Après 1962, la population a connu une baisse constante et elle est tombée à 1 000 personnes en 1980, finalement les quatre derniers résidents ont déménagé en 2020.

Les gens ont essayé d’éteindre le feu brûlant sous terre à plusieurs reprises, mais toutes les tentatives se sont avérées vaines. Les habitants ont quitté la ville alors que des gaz nocifs s’infiltraient dans le sol et dans l’air, ce qui la rendait toxique pour les humains. La vapeur s’échappant d’un trou dans le sol a été testée et des niveaux mortels de monoxyde de carbone ont été détectés dans le gaz.

La plupart des bâtiments ici ont été démolis par l’autorité de réaménagement du comté de Columbia ou récupérés par la nature et Centralia ressemble maintenant à une ville fantôme.

