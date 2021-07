Cette ville de l’Antarctique oblige les gens à subir une chirurgie de l’appendice avant d’emménager

Le Dr Karan Raj est un visage familier sur TikTok qui publie régulièrement des vidéos informatives sur l’application, couvrant tout, des bons conseils pour le sommeil aux faits médicaux bizarres. Le médecin du NHS a rassemblé plus de 4 millions de followers sur TikTok, grâce à ses vidéos détaillées salvatrices informant le public sur divers problèmes médicaux. Cependant, sa récente vidéo a époustouflé les esprits alors qu’il explique pourquoi il faut subir une chirurgie d’ablation de l’appendice pour vivre dans la ville reculée de Villas Las Estrellas en Antarctique.

La raison derrière cette condition bizarre est plutôt raisonnable, car il a expliqué dans sa vidéo que les précautions nécessaires sont prises car l’hôpital le plus proche est à près de 1 000 kilomètres et les installations médicales disponibles dans la ville sont basiques. En conséquence, les personnes qui envisagent de rester dans la ville, y compris les enfants, doivent essentiellement passer sous le bistouri car il n’y a pas non plus de chirurgiens dans la ville. Selon un rapport de la BBC en 2018, bien qu’il y ait des médecins disponibles dans l’armée et la base de recherche, aucun d’entre eux n’est un chirurgien spécialiste qui pourrait opérer l’appendicite. D’où la précaution.

Dans le cas où l’appendice éclaterait, cela entraînerait probablement la mort, à moins que l’on ne soit disposé à effectuer lui-même la chirurgie complexe. Les conditions météorologiques sont si dures dans la ville que la température descend jusqu’à -47 ° C en hiver et il est conseillé aux gens de rester à l’intérieur pour ne pas risquer la mort. C’est surtout pendant les hivers que les gens vivent sur l’île fondée en 1984 sous la dictature du général Augusto Pinochet. Avec moins de 200 habitants en été et 50 en hiver, la vie quotidienne est une lutte constante sur le petit hameau. La base militaire du président Eduardo Frei Montalva comprend une école, une bibliothèque, un bureau de poste, une station de radio, un supermarché et une banque.

Dans un rapport du New York Times de 2016, Jose Luis Carillan, un homme de 40 ans qui s’y est installé en 2013 avec sa femme et ses deux enfants, révèle les défis auxquels il faut faire face chaque jour. Luis, un enseignant de l’école publique, leur a dit qu’ils devaient traverser de violentes tempêtes de vent pour atteindre l’école.

D’autres problèmes à affronter sont : un ensoleillement limité, l’interdiction des chiens pour éviter l’introduction de maladies dans la faune indigène, la rareté des légumes frais et le déséquilibre du sex-ratio.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici