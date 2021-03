Les responsables et les habitants affirment que la ville a été en mesure d’éloigner le virus grâce au comportement discipliné de ses habitants et aux campagnes constantes exhortant les gens à s’éloigner socialement et à porter des masques. L’emplacement isolé de la ville, entouré de montagnes, loin des routes principales, l’a également aidée à rester exempte de coronavirus. Il n’a que sept rues et six avenues disposées dans une grille soignée. Il est niché au fond d’une vallée verdoyante, à environ 1000 mètres d’altitude.

