Cette ville australienne est prête à payer un salaire de 6,56 crores de roupies aux médecins et à un appartement sans loyer

Une ville d’Australie offre aux médecins un salaire annuel de 8 00 000 $ (6 56 00 490 Rs) et une maison de quatre chambres sans loyer. Mais tout cela est donné en désespoir de cause. La ville appelée Quairading est située dans la région de Wheatbelt en Australie occidentale. C’est à environ deux heures de route à l’est de Perth. La ville a du mal à trouver un médecin résident permanent depuis des mois maintenant. Pour faire face au manque d’installations médicales et d’un médecin, Dailymail UK a rapporté que le conseil municipal a décidé de payer 6,56 crores de roupies à tout médecin généraliste qui souhaite travailler à Quairading. Cela couvrirait également tous les frais de fonctionnement et de personnel du cabinet médical. Avec ce beau salaire, il y a aussi des primes et des incitations.

Si le praticien décide de rester plus de deux ans dans la ville, il recevra 12 000 $ supplémentaires (Rs 9,94 lakhs) et une prime de 23 000 $ (Rs 19,05 lakhs), s’il travaille plus de cinq ans dans la ville. La petite ville de Wheatbelt ne compte qu’environ 619 habitants et fait partie de nombreuses communautés rurales similaires qui ont du mal à trouver un médecin résidentiel.

L’Australie est aux prises avec la pénurie de médecins généralistes dans les petites villes du pays. Certaines villes ont même été contraintes de fermer les portes des centres médicaux à cause de cela. Le président de Shire of Quairading, Peter Smith, a déclaré à The West: «Le conseil ne restera pas inactif lorsque la communauté a un besoin aussi critique. Si nous n’avons pas de médecin, nous n’aurons pas de clinique médicale, alors nous n’aurons pas d’hôpital, nous n’aurons pas de pharmacie et ainsi la mort commencera.

L’homme a partagé que le conseil publiera l’offre d’emploi attrayante dans les publications médicales d’Australie-Occidentale la semaine prochaine. Si cela ne parvenait pas à attirer des médecins, cela ferait également de la publicité dans des publications sur la côte est.

Les statistiques nationales suggéraient que seulement 14 % des étudiants en médecine australiens souhaitaient poursuivre une carrière de médecin généraliste, et seulement 4,5 % étaient prêts à travailler dans une petite ville comme Quairading.

