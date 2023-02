Cette vidéo Twitter montre une rare vache à trois cornes ; Laisse Internet perplexe

Internet regorge de vidéos souvent déroutantes. Certains de ces clips bizarres présentent des animaux qui ont des structures biologiques uniques. Une de ces vidéos, montrant une vache à trois cornes, est devenue virale sur Twitter et les utilisateurs ne peuvent tout simplement pas rester calmes.

Partagé par un utilisateur avec le texte “Avez-vous déjà vu une vache à trois cornes ?” La vidéo montre l’animal bizarre errant dans un champ affichant ses trois énormes cornes. Un article de 2020 du Hindustan Times, qui présente la même vidéo, révèle que l’animal est une vache Ankole.

Les vaches Ankole sont connues pour avoir de longues cornes blanches. Mais ce bovin unique a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux en raison de la troisième corne sur sa tête. Bien que la vidéo récente n’ait pas beaucoup de vues sur la plateforme de microblogging, IFS Susanta Nanda a partagé la même vidéo en mai 2020 qui a attiré plus de 13 000 vues et plus de 1 000 likes. Les gens dans les commentaires étaient à la fois déconcertés et confus.

Un utilisateur a commenté : « Cela n’arrive qu’en Afrique. Le mahishasur.

Un autre utilisateur a écrit: “J’ai mal au cou rien qu’en voyant ça.”

Plusieurs utilisateurs ont demandé s’il s’agissait d’une mutation ou d’un défaut, mais l’IFS n’a pas répondu à tous les commentaires, laissant certaines questions sans réponse. Certains autres utilisateurs étaient même empathiques envers le bovin en raison du poids qu’il portait sur sa tête.

De nombreuses vidéos similaires deviennent souvent virales sur les plateformes de médias sociaux, et chacune d’entre elles nous apprend quelque chose d’unique sur la nature. Certains d’entre eux sont même drôles.

Récemment, une de ces vidéos bizarres partagée sur Twitter montrait une vache insérant sa bouche dans la voiture d’une femme pour manger dans son bol de nourriture. La femme se met à crier et la salive de la vache coule partout dans la voiture. La femme essaie de sortir la vache de la voiture et réussit finalement à le faire.

