Cette vidéo sur le chocolat Gulab Jamun a été un choc amer pour les gourmets

De toutes les façons dont les tendances alimentaires en ligne ont maltraité le Gulab Jamun, la pire pourrait être ici et c’est parce que ce plat n’est plus Gulab Jamun. Alors que le chef voudrait vous faire croire que ce plat fusion est en fait du Gulab Jamun au chocolat, les utilisateurs d’Instagram ont insisté sur le fait qu’il ne s’agissait que de cake pops. Le nom de Gulab Jamun a été calomnié en le recouvrant de chocolat : cela semble être le consensus général.

La recette semble impliquer d’enrober entièrement le Gulab Jamuns de chocolat, puis de verser généreusement un mélange de chocolat fondu dessus. Si la réaction du spectateur est quelque chose à suivre, alors c’est une fois de plus la preuve que l’on peut, en fait, avoir trop d’une bonne chose. “Bhagwaan ke liye Gulab Jamun ko chhod do ! Yeh nahi karna tha“, a écrit l’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo.

“Ce ne sont pas des gulab jamun lol, ce sont des cake pops”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Gulab jamun ko kya se kya kar diya”, a pleuré un autre. “Ils sont juste en train de le tuer en appelant choclate gulab jamun… appelez-le par un autre nom yaar !!” Un autre utilisateur a commenté.

Plus tôt, une recette de burger Gulab Jamun était également devenue virale. Malheureusement, ce n’était pas un canular. Le “burger”, heureusement, est moins bizarre qu’il n’y paraît, car il ne contient pas beaucoup d’ingrédients typiques d’un hamburger. Il s’agit simplement de Gulab Jamun caché dans des petits pains, ce qui est sans doute tout à fait inutile, mais ne devrait pas avoir le goût de un fiasco, on peut l’espérer.La vidéo de la préparation est devenue virale sur TikTok et a été partagée sur Twitter à partir de là.

Tout le monde n’était pas totalement opposé à l’idée d’un burger Gulab Jamun. “Enfin quelque chose qui rendra ces morceaux de mastic écoeurants agréables au goût”, a écrit un utilisateur de Twitter. Cependant, il est sûr de dire que la plupart des critiques n’étaient pas tout à fait favorables.

Ces expéditions culinaires sont-elles un peu trop aventureuses à votre goût ou voudriez-vous les essayer ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici