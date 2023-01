Cette vidéo réconfortante d’une maman cerf aidant son nouveau-né à traverser la route est virale

Qu’elle soit humaine ou animale, une mère reste toujours près de son enfant dans des circonstances dangereuses. Une mère est la première qui se précipite pour aider son enfant, sans arrière-pensée. C’est la raison pour laquelle les mères ont été décrites comme les plus grandes guerrières. Récemment, une vidéo est devenue virale, où l’on peut voir une mère cerf aider son nouveau-né à traverser la route. Son affection pour son bébé a conquis le cœur des internautes. Ce clip a été partagé par le compte Instagram ViralHog. En voyant l’amour et l’affection partagés par le duo mère-enfant, les téléspectateurs se sont sentis émus. “Regardez cette maman cerf aider son nouveau-né à lutter pour traverser la route”, lit-on dans la légende.

La vidéo a été tournée sur une route, traversant une forêt. Un cerf nouveau-né marche sur la route par une nuit sombre. La personne qui a tourné la vidéo semble l’avoir fait alors qu’elle était assise dans une voiture. Il a allumé les feux avant de sa voiture pour que le cerf puisse voir le chemin. Mais l’animal tombait à plusieurs reprises sur la route et était incapable de la traverser. Voyant cela, la mère cerf a couru pour le sauver. La biche arrive sur la route effrayée car elle sent que son bébé est en danger, à cause de la présence de la voiture à proximité. Puis elle va vers l’enfant, le lèche et le ramasse, et l’aide à traverser la route avec elle.

De nombreuses personnes ont partagé leur retour en le commentant. Une personne a remercié le conducteur assis dans la voiture, qui a gardé patience et a donné au cerf une chance d’aider le faon. Alors que de nombreux émojis de cœur rouge se sont douchés dans la zone de commentaire.

