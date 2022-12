Cette vidéo réconfortante de jeunes filles dansant sur Dhol compte 5 millions de vues

La saison des mariages est là et de nombreuses vidéos ont déjà trouvé leur place sur les réseaux sociaux. Mais celui-ci apportera sûrement un sourire sur votre visage. La vidéo montre deux petites filles dansant sur les rythmes du dhol alors qu’elles n’étaient pas invitées au mariage. La vidéo a été partagée sur Instagram par un utilisateur nommé Ilqa Parveen.

Dans le court clip, deux jeunes filles, vêtues de rose, peuvent être vues assises dehors lorsqu’elles remarquent un baraat qui passe. Ils ne pouvaient tout simplement pas arrêter de secouer leurs jambes au rythme du dhol. L’une des filles se lève et commence à danser, poussant l’autre à la rejoindre. La légende de la vidéo disait : « Lève-toi, montre-leur ce que je t’enseigne »

La vidéo a accumulé plus de 48 millions de vues à ce jour. En regardant cette vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient tout simplement pas rester calmes et ont écrit de doux messages pour les filles. L’un des utilisateurs a écrit : « Même les danseurs et chorégraphes champions du monde ne peuvent pas rivaliser avec eux. Un autre utilisateur a écrit : « Hahahahahaha ! Quand l’un des deux commence à faire des conneries et encourage l’autre à suivre. Un troisième utilisateur a tagué ses amis et a écrit : « Vous serez tous à mon mariage. Mieux vaut être aussi enthousiaste qu’eux.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Plus tôt, une vidéo d’une fille nommée Ayesha est devenue virale alors qu’elle dansait sur la chanson Mera Dil Ye Pukare Aaja lors d’un mariage. La vidéo a recueilli plus de 18 millions de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Postez sa vidéo, de nombreuses célébrités et fans ont sauté sur la chanson et ont partagé leurs clips en ligne.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici