Cette vidéo parodique du batteur du joueur de cricket indien Suryakumar Yadav est virale

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos qui montrent des personnes se livrant à des activités étranges. Le public trouve ces clips amusants et divertissants et continue souvent de défiler pendant des heures à la recherche de telles vidéos. Une de ces vidéos d’un homme jouant au cricket de manière amusante, imitant le style de jeu du joueur de cricket indien Suryakumar Yadav, est devenue virale sur Twitter.

La vidéo était sous-titrée “L’ami de Surya”. Il montre un homme qui tire d’énormes coups sur chaque balle qu’il affronte. L’homme peut également être vu en train de prendre des coups dans différentes positions. Les deux premières fois, il frappe un six comme n’importe quel autre joueur de cricket, par la suite, il frappe un énorme coup avec une seule main tout en sirotant du thé avec l’autre. Il fait ensuite le tour des guichets et tire. Le dernier plan est le plus original. Il laisse tomber sa batte et sort un guichet des souches et frappe la balle pour un six avec.

La vidéo est une parodie du style de frappeur de Suryakumar, car il est connu pour prendre des coups aussi énormes dans les matchs avec la plus grande facilité. Le clip est devenu viral sur Twitter. Publié le 7 janvier, les gens ont adoré la vidéo et l’ont couverte d’éloges dans la section des commentaires.

Le dernier avec moignon est un coup épique🤣🤣🤣🤣— Khanjana Baruah (@KhanjanaBaruah) 8 janvier 2023

Un utilisateur a écrit : “Le dernier avec la souche est une photo épique.” Certains l’appelaient même l’entraîneur des frappeurs de Suryakumar.

Le tweet a été publié pour célébrer les 112 manches non éliminées de Suryakumar contre le Sri Lanka dans un match T20. La BCCI a également publié une vidéo des joueurs de cricket pour célébrer cette victoire. Le clip était sous-titré: «Émotions brutes. Une frénésie fandom Suryakumar. Une réponse spéciale à une histoire Instagram. Un amour sans précédent pour SKY de la part de ses fans alors qu’il quitte Rajkot.

La vidéo montrait les fans de Suryakumar lui montrant de l’amour et la réaction du joueur à Virat mentionnant ses manches dans une histoire Instagram.

