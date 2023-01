Cette vidéo ‘Liger’ est virale pour ses points communs avec Lion et Tiger

Vijay Deverakonda n’a peut-être pas réussi à impressionner en tant que Liger, décrit par sa mère dans le film éponyme comme un croisement entre un lion et un tigre, mais aujourd’hui, nous sommes ici pour vous montrer la vraie affaire. Le ligre existe et non, ce n’est pas une personne baptisée comme un croisement, mais un véritable animal qui ressemble à la fois à un lion et à un tigre. Une vidéo est devenue virale où cette bête d’un animal envoie un frisson dans le dos des internautes.

Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme caresser un énorme animal qui a le visage d’un tigre mais le grand corps musclé d’un lion. Bien qu’on s’attende à ce qu’elle se trouve seule dans une jungle et qu’elle soit sauvage par instinct, cette créature semble être la compagne de l’homme qui la caresse. Désigné sous le nom de Liger par l’affiche de la vidéo, l’animal est entendu faire de faibles grognements. Regardez la vidéo.

La vidéo a obtenu plus de 13 lakh vues en quelques heures de partage. Contrairement aux idées reçues, les ligres existent bel et bien. Le ligre est un croisement entre une femelle tigre et un mâle lion. Le ligre a des parents d’espèces différentes mais du même genre. Le ligre est le plus grand félin existant connu et diffère de l’hybride apparenté connu sous le nom de tigron. Le ligre est souvent considéré comme le plus grand félin du monde. La taille élevée des ligres peut être causée par des gènes imprimés. Ces gènes, qui contribuent parfois à des problèmes de croissance hybride, peuvent ou non être exprimés chez le parent dont ils sont hérités.

