Cette vidéo inédite d’Irrfan Khan vous laissera les larmes aux yeux, sa femme Sutapa Sikdar partage une anecdote ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la femme du défunt acteur Irrfan Khan, Sutapa Sikdar, et son fils Babil publient régulièrement des photos et des vidéos inestimables de lui sur les réseaux sociaux, laissant ses fans émus. Récemment, Sutapa a partagé une vidéo de 3 ans d’Irrfan, alors qu’il tournait pour ‘Angrezi Medium’ à Londres.

Dans la vidéo partagée par sa femme, l’acteur de « The Lunchbox » peut être vu en train de sourire et d’apprécier la vieille chanson jouée en arrière-plan bien qu’il ne se sente pas bien ce jour-là.

En se souvenant de ce jour, elle a écrit : « Il y a trois ans avec l’équipe d’Irrfan à Londres en train de tourner. Il n’allait pas bien ce jour-là, mais qui peut dire… détestait jouer aux cartes mais a été témoin inlassablement de la lecture de son livre et nous a vu jouer même dans la camionnette de maquillage. J’ai soif de vos indulgences Irrfan#shootingwaits #AngreziMedium#wivesenjoying#imissyou.

Dans la vidéo, Sutapa a partagé qu’Irrfan n’allait pas bien ce jour-là, mais il n’en a jamais informé personne et a continué à sourire tout au long du tournage. Elle a également partagé qu’il détestait jouer aux cartes mais qu’il aimerait toujours la voir jouer avec son équipe Angrezi Medium à Londres.

Récemment, son fils Babil a également partagé une publication sur Instagram en souvenir de son père. Sur les photos, on peut voir le duo père-fils partager des moments légers ensemble.

Irrfan Khan est décédé l’année dernière le 29 avril des suites d’une infection du côlon. L’acteur n’avait que 53 ans. On lui a diagnostiqué pour la première fois un cancer neuroendocrinien en 2018 pour lequel il avait subi un traitement et même une chimiothérapie. Cependant, plus tard, il a développé une infection et a succombé à sa maladie.

Sa disparition prématurée a créé un vide énorme dans l’industrie cinématographique hindi.

Babil est également prêt à suivre les traces de son père et va poursuivre une carrière d’acteur. Il a emballé son premier film avec la maison de production d’Anushka Sharma ‘Clean Slate Filmz’ et sera vu aux côtés de l’actrice de ‘Bulbbul’ Triptii Dimri dans le film Netflix ‘Qala’.