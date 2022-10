Cette vidéo d’une femme échouant au tir à l’arc, frappant une flèche sur la tête est hilarante

Les vidéos amusantes font souvent partie de la consommation quotidienne de contenu en ligne. Ils sont présents en vrac et chaque vidéo gagne beaucoup de traction. Une raison simple à cela est que les vidéos sont amusantes à regarder. Les vidéos hilarantes de personnes tombant, se cognant la tête ou essayant de tenter quelque chose mais échouant lamentablement font le plaisir de tout le monde sur Internet. Une de ces vidéos d’une femme essayant le tir à l’arc mais frappant la flèche dans son visage est devenue virale sur Instagram.

Partagée par la page de contenu hilarante “FailArmy”, la vidéo était sous-titrée, “La suite de “BRAVE” est un peu *trop* réelle…”. Les images montrent une femme essayant le tir à l’arc. Mais alors qu’elle essaie de tirer la flèche, cela ne semble pas fonctionner. Elle essaie ensuite de vérifier l’arc et la flèche et place l’arc dans une position telle que la flèche se libère et la frappe directement au visage.

La vidéo a franchi un million (10 lakh) de vues sur Instagram. Il a également recueilli plus de 66,8 mille likes sur la plateforme de médias sociaux. Les gens dans la section des commentaires aimaient lui faire des reproches de différentes manières.

Un utilisateur a suggéré de garder les armes à feu à l’écart et a écrit: “Eh bien, mieux vaut garder les armes à feu loin d’elle.”

Un autre utilisateur a commenté: “Eh bien, techniquement, c’était une cible.”

Un troisième utilisateur a fait référence au vieux dessin animé classique “Road Runner” et a écrit – “Rappelle le Coyote et le coureur de route.”

Alors que la plupart des gens l’ont trouvé extrêmement drôle, d’autres ont pensé qu’il s’agissait d’une mise en scène et pas du tout d’un véritable “échec”. Un utilisateur a déclaré: «C’était complètement planifié. Pas drôle du tout. Pas un tout petit peu.

Un utilisateur a même donné des consignes de sécurité et a écrit : « Supposez toujours que l’arme est chargée et ne regardez jamais le mécanisme… un briefing de sécurité aurait aidé ici… »

