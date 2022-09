Cette vidéo d’un tigre jouant avec une boule de neige va faire fondre votre cœur

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez parler d’un lion, d’un tigre, d’un guépard ou de tout autre animal sauvage ? Bien sûr, cela vous fait peur. Vous avez probablement aussi vu ces animaux chasser dans des films.

Et Internet continue de nous surprendre avec beaucoup de vidéos adorables et choquantes ces jours-ci. Une vidéo dans laquelle un tigre profite de sa propre compagnie avec une boule de neige a fait surface sur les réseaux sociaux. Vous pourriez tomber amoureux de cette adorable créature.

Top showsha vidéo

Cette vidéo a été tweetée par le compte officiel de Glurpo. Tout en tweetant la vidéo, l’utilisateur a écrit : « Je m’en fous, joue, amuse-toi, fais une boule de neige. L’adorable vidéo montre le tigre jouant avec une boule de neige comme un enfant dans une zone enneigée.

Il est difficile de dire s’il est dans une cage ou en pleine forêt. Il a une boule de neige devant lui et joue avec comme les chats jouent avec des boules de laine ou des boules de maison. Le tigre le roule en levant ses pattes avant puis en grinçant des dents.

s’en fiche + jouer + s’amuser + faire boule de neige pic.twitter.com/zENts2t9A8 — glurpo (@glurpo) 6 septembre 2022

La vidéo a reçu plus de 6 000 vues et la section des commentaires a été remplie de commentaires adorables. L’un des utilisateurs a commenté: “J’aimerais que quelqu’un me transforme en boule de neige.”

J’aimerais que quelqu’un me transforme en boule de neige – Sadgey (@sadgey_) 6 septembre 2022

Un autre a écrit : « L’animal le plus féroce capable de tuer un homme en quelques secondes ».

L’animal le plus féroce capable de tuer un homme en quelques secondes – Croisé Cornu (@Crusader Cornu) 6 septembre 2022

c’est tellement réel et vrai omg comment ont-ils obtenu cette vidéo de moi – sept (@7hundy) 6 septembre 2022

Un autre a écrit: “C’est tellement réel et vrai, comment ont-ils obtenu cette vidéo de moi.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici