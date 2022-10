Cette vidéo d’un homme offrant de l’eau à un serpent blessé gagne les cœurs sur Internet

Les gens se mettent souvent en quatre pour aider les nécessiteux. Le doux geste d’offrir une aide urgente alors que d’autres ignorent les nécessiteux est et devrait être très apprécié. Une vidéo montrant un homme aidant un serpent blessé en lui offrant de l’eau a fait surface sur Twitter.

Un utilisateur a partagé la vidéo sur Twitter avec la légende “L’homme donne de l’eau à un serpent blessé et montre l’humanité”. La signification du mot « humanité » ne signifie pas qu’un humain est compatissant exclusivement envers ses semblables. Cela signifie que les humains sont compatissants envers tous les êtres vivants dans le monde. La vidéo le prouve.

La séquence de 30 secondes montre un homme offrant de l’eau à un serpent blessé. Le serpent ouvre lentement sa bouche à intervalles réguliers pour boire de l’eau pendant que l’homme continue de la verser.

L’une des scènes les plus incroyables des documentaires sur la nature. Un jeune iguane marin attaqué par des serpents chassant en masse [Full clip, BBC Planet Earth II: https://t.co/Si4FBgdtEO]pic.twitter.com/eA9PpFkS6z — Massimo (@Rainmaker1973) 2 octobre 2022

Les vidéos mettant en scène des serpents deviennent souvent virales sur la plateforme de microblogging et l’une d’entre elles a été partagée par un utilisateur “Massimo” qui montrait des serpents attaquant un iguane marin nouveau-né et l’iguane échappant à leur emprise. La vidéo a plus de 1 lakh de vues sur Twitter. La légende a révélé que la vidéo était une séquence du documentaire de la BBC Earth.

Pensez au nouveau-né d’iguane, dont l’instinct est d’ouvrir sa coquille et sa griffe à la surface. Sans aucun conseil parental, il sait qu’il doit courir aussi vite que possible pour atteindre la plage, mais aussi que son prédateur est aveugle mais sent le mouvement. La connaissance génétique est incroyable. – Fernhead (@AntonFernhead) 2 octobre 2022

Les personnes dans la section des commentaires ont apprécié les images documentaires. Un utilisateur a écrit: «Pensez au nouveau-né d’iguane, dont l’instinct est d’ouvrir sa coquille et sa griffe à la surface. Sans aucun conseil parental, il sait qu’il doit courir aussi vite que possible pour atteindre la plage, mais aussi que son prédateur est aveugle mais sent le mouvement. Les connaissances génétiques sont incroyables.

Le Fourmilier eurasien, alias «l’oiseau serpent», se tord le cou pour imiter un serpent afin d’effrayer les prédateurs. pic.twitter.com/rBBPPBD8Y3 — Fascinant (@fasc1nate) 1 octobre 2022

Une autre vidéo présentait «l’oiseau serpent», le fourmilier eurasien. La vidéo montrait l’oiseau se tordant le cou pour imiter les serpents afin d’échapper aux prédateurs. La vidéo a plus de 8,67 lakh vues et plus de 6 500 likes.

