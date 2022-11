Cette vidéo d’un frère et d’une sœur se sauvant la dernière bouchée l’un pour l’autre est l’objectif d’un frère ou d’une sœur

Le lien fraternel ne ressemble à aucun autre; vous vous battez peut-être beaucoup, mais vous êtes toujours là l’un pour l’autre. Et récemment, une vidéo capturant l’amour entre deux frères et sœurs est devenue virale sur Twitter. Le clip partagé par un utilisateur nommé Figen via Twitter montre une petite sœur sacrifiant le dernier morceau d’apéritif pour son frère aîné mais ce qui se passe ensuite est encore plus adorable.

Le clip commence avec le frère et la sœur assis à la table à manger et prenant un repas. La sœur prend alors le dernier morceau d’apéritif et le met dans son assiette. Cependant, son frère, occupé à regarder quelque chose au téléphone, tend le bras et, à l’aide de sa baguette, continue à choisir l’entrée sans se rendre compte que c’est fini.

En voyant cela, sa sœur remet l’apéritif sur le plateau donc pour son frère. Le garçon finit par s’emparer de l’apéritif et le trempe dans une sauce et le place dans le bol de sa sœur. Sa sœur rayonne de joie et le remercie en l’embrassant sur la joue. La légende disait aussi : “Mon cœur a fondu”. Les fans n’ont pas pu s’empêcher de féliciter le duo pour leur acte de gentillesse et aussi pour le lien fort entre frères et sœurs.

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

L’un des utilisateurs a écrit : « Masha Allah. Je n’ai jamais vu de plus belles choses comme ça. Je suis un homme extrêmement fort, mais je pleure maintenant ».

MashaAllah.Je n’ai jamais vu de plus belles choses comme ça.Je suis un homme extrêmement fort, mais je pleure maintenant…— Ibrahim GV (@IbrahimVoros) 21 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: «Il joue sur le téléphone portable, ne fait pas attention à ce qui reste sur la table, puis se rend compte que c’est sa petite sœur qui regardait anxieusement mais instinctivement attentionnée. Il le lui rend ensuite. Elle a vraiment apprécié son geste. C’est beau”.

il joue sur le téléphone portable, ne fait pas attention à ce qui reste sur la table, puis se rend compte que sa petite sœur a remis la friandise qu’il regardait anxieusement mais instinctivement attentionnée, qu’elle s’adonne à sause et la lui rend. Elle apprécie vraiment son geste. C’est magnifique.— 🇺🇦 Amdred Lamb 💙 🐳 (@AmdredLamb) 21 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: «Elle est si mignonne de remettre ça dans le bol pour lui. Et sa réponse, inestimable. C’est vraiment cher, merci pour le partage”.

Elle est si mignonne de remettre ça dans le bol pour lui. Et sa réponse, inestimable. C’est vraiment cher, merci pour le partage.— Moneca (@Moneca_Neary) 22 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 10 millions de vues à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici