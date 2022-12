Cette vidéo d’un chiot embrassant son humain va faire fondre votre cœur

Les chiots sont l’une des créatures les plus adorables de la surface de la Terre. Même s’ils mâchonnent vos tongs, leurs grands yeux qui vous fixent feront fondre votre cœur instantanément. Et quand ils se blottissent de près, tout se sent à nouveau bien. Maintenant, une vidéo d’un chiot rampant près de son humain a reçu beaucoup d’amour sur Internet. Ici, nous voyons la boule de poils se faufiler pour les baisers de son humain. Le clip crie la gentillesse à des kilomètres de là.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient amoureux de la façon dont le chiot rampait jusqu’à son humain. Beaucoup ont mentionné que c’est un honneur d’être aimé non seulement par des chiens, mais par n’importe quel animal. Quelques-uns ont dit qu’il était difficile de faire face à ce niveau de gentillesse. D’autres ont encore remarqué à quel point la vie est meilleure avec les chiots. “OMG comme c’est adorable. Qu’avons-nous fait pour mériter des chiens ! a écrit un utilisateur de Twitter.

“Je ne sais pas où vous trouvez toutes ces superbes vidéos d’animaux, mais continuez à les voir, s’il vous plaît. Je les aime », a lu un autre tweet.

Je ne sais pas où vous trouvez toutes ces superbes vidéos d’animaux, mais continuez à venir s’il vous plaît. Je les aime – PB (@ Bonanno123) 4 décembre 2022

Un troisième utilisateur a tweeté: “Cet amour que les animaux vous donnent est tout simplement incroyable.”

Avant cela, un clip mettant en scène deux compagnons à fourrure jouant ensemble alors qu’ils se poursuivaient avait fait beaucoup de bruit sur Twitter. Ils se regardaient même de derrière la structure en bois qu’ils tournaient en rond. Cela faisait penser à des enfants qui tournaient en rond.

Peut-être que ce qui vous émerveillera, c’est de regarder cinq chiots dans le coffre alors qu’ils inclinent la tête à gauche et à droite. Les huskies ont l’air de s’amuser à être aussi adorables, mais c’est presque trop pour le cœur d’Internet. Beaucoup ont remarqué que c’était la chose la plus mignonne qu’ils aient vue sur les réseaux sociaux.

Quelle vidéo de chien a le plus fait fondre votre cœur ?

